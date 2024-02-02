В Московской области начали готовиться к тушению лесных пожаров

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО
В Подмосковье начались проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Особое внимание – укомплектованности штата лесопожарных формирований, а также готовности техники, оборудования, снаряжения и инвентаря к тушению лесных пожаров. Цель – подойти к пожароопасному сезону готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона», – сказал зампред подмосковного правительства Владислав Мурашов.В Комлесхозе добавили, что для оперативного обмена информацией и постоянного контроля за обстановкой круглосуточно работает региональная диспетчерская служба комитета. Она интегрирована с «Системой-112».
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