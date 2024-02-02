На пожаре в подмосковном паркинге пострадало десять машин

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ночью 1 февраля. Пожарных вызвал охранник паркинга. Он сообщил, что на четвёртом этаже загорелась машина. Когда пожарные прибыли, они обнаружили, что огнём охвачено четыре автомобиля и пламя перекидывается на шесть соседних машин», — отмечается в сообщении.Пожарные смогли оперативно потушить огонь с помощью пены. В ходе происшествия никто не пострадал.
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