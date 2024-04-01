В Московской области начался месяц чистоты и благоустройства

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Во всех городских округах Подмосковья с наступлением апреля стартовала весенняя уборка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Ранее уборочную технику переоборудовали перед летним сезоном, а её зимние виды отправили на хранение до первого снега. Коммунальщики приступили к генеральной уборке общественных пространств и внутридомовых территорий. Выполняется ямочный ремонт тротуаров, обследуются, ремонтируются и красятся детские площадки, скамейки и урны. Помимо этого, начались опиловка деревьев и спил сухостоя», – говорится в сообщении.В ГУСТ жителям напомнили об ответственности за испорченные элементы - за это придётся заплатить штраф. Оперативно выявить нарушителей помогают камеры системы «Безопасный регион».
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