В Московской области начинается сезон проката электросамокатов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье стартует сезон проката электросамокатов, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Сервис кикшеринга работает в Московской области пятый год подряд и уже доступен в 33 городских округах.
К аренде будут доступны средства индивидуальной мобильности компаний WOOSH, Юрент, Яндекс GO, Европа сервис, Lite и SanRent. За прошлый сезон в Московской области было совершено более 10 млн поездок на электросамокатах.
Ездить по правому краю дороги можно водителям самокатов старше 14 лет и только если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 км/ч. Выезжать на дорогу разрешено при отсутствии велодорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним. Перед пешеходным переходом необходимо спешиваться.
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«С 1 марта прошлого года изменились правила дорожного движения. Появилась новая категория транспортных средств – средства индивидуальной мобильности, куда вошли самокаты. Были введены новые дорожные знаки», – напомнили в министерстве.
«Не используйте средства индивидуальной мобильности в период ухудшения погоды – в снег, дождь, при отрицательных температурах. После завершения поездки паркуйтесь правильно, не загораживайте путь пешеходам и автомобилистам», – призвали в Минтрансе Подмосковья.Кикшеинг доступен к таких городских округах Подмосковья, как Балашиха, Видное, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Жуковский, Ивантеевка, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Солнечногорск, Сергиев Посад, Химки, Щелково и Электросталь. В течение сезона к сервису присоединятся и в других муниципалитетах.
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Лора Луганская