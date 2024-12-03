В Московской области нелегальному перевозчику вынесли пять административных штрафов

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области вынесли пять постановлений о назначении административного наказания в связи с незаконной перевозкой и сбросом строительных отходов в трёх городских округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Виновником стал гражданин, владелец грузового автомобиля «КамАЗ», который в течение трёх недель был пять раз замечен камерами фотофиксации в трёх городских округах.
Дважды автомобиль гражданина, загруженный отходами, был зафиксирован на трассе М4 «Дон» в Ленинском округе, ещё два раза — в городском округе Чехов на участке автодороги «Старосимферопольское шоссе — Скурыгино — Чехов» и один раз — в Подольске на трассе М2 «Крым».
Стоит отметить, что в последнем случае фиксация произошла дважды: с полным кузовом и пустым, что указывает на то, что нарушитель сбросил отходы. Во всех случаях у гражданина отсутствовали необходимые разрешения на перевозку и электронные талоны не были оформлены.
После изучения материалов фиксации гражданин был привлечён к административной ответственности в виде пяти штрафов.
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Дважды автомобиль гражданина, загруженный отходами, был зафиксирован на трассе М4 «Дон» в Ленинском округе, ещё два раза — в городском округе Чехов на участке автодороги «Старосимферопольское шоссе — Скурыгино — Чехов» и один раз — в Подольске на трассе М2 «Крым».
Стоит отметить, что в последнем случае фиксация произошла дважды: с полным кузовом и пустым, что указывает на то, что нарушитель сбросил отходы. Во всех случаях у гражданина отсутствовали необходимые разрешения на перевозку и электронные талоны не были оформлены.
После изучения материалов фиксации гражданин был привлечён к административной ответственности в виде пяти штрафов.
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Дайана Хусинова