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В Московской области нелегальному перевозчику вынесли пять административных штрафов

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

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Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области вынесли пять постановлений о назначении административного наказания в связи с незаконной перевозкой и сбросом строительных отходов в трёх городских округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Виновником стал гражданин, владелец грузового автомобиля «КамАЗ», который в течение трёх недель был пять раз замечен камерами фотофиксации в трёх городских округах.

Дважды автомобиль гражданина, загруженный отходами, был зафиксирован на трассе М4 «Дон» в Ленинском округе, ещё два раза — в городском округе Чехов на участке автодороги «Старосимферопольское шоссе — Скурыгино — Чехов» и один раз — в Подольске на трассе М2 «Крым».



Стоит отметить, что в последнем случае фиксация произошла дважды: с полным кузовом и пустым, что указывает на то, что нарушитель сбросил отходы. Во всех случаях у гражданина отсутствовали необходимые разрешения на перевозку и электронные талоны не были оформлены.

После изучения материалов фиксации гражданин был привлечён к административной ответственности в виде пяти штрафов.

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#подмосковье
#штраф
#автомобиль
#отходы
#минэкологии мо
Дети из Истры посетили профориентационное мероприятие в Мультимедиа Арт Музее
03 декабря 2024, 11:53

Фото: Министерство социального развития Московской области

Дети, находящиеся под опекой участковой социальной службы Семейного центра «Истринский», посетили профориентационное мероприятие в Мультимедиа Арт Музее, организованное фондом «Хранители детства», сообщает Министерство социального развития Московской области.
В музее представлены разнообразные выставки, охватывающие различные темы и форматы, включая интерактивные инсталляции и видеоработы, позволяющие полностью погрузиться в мир искусства.

Одним из самых интересных и познавательных моментов мероприятия стал мастер-класс по технике цианотипии, проведённый фотографом Татьяной Островской. Дети узнали о процессе создания первых фотографий и попробовали свои силы в создании собственных снимков.

Кроме того, для ребят была организована лекция, на которой они узнали о том, как создаются произведения искусства, какие материалы используются и какие техники применяются.

Посещение музея не только расширило кругозор детей, но и способствовало лучшему пониманию и оценке культуры своего народа. Они узнали о традициях и обычаях, отражённых в произведениях искусства.

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#дети
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#лекция
#музей
#истра
#подмосковье
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В Ленинском районе на разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 нанесли разметку
03 декабря 2024, 11:18

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Ленинском районе в рамках реконструкции Каширского шоссе завершилось нанесение дорожной разметки на проезжую часть разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Рабочее движение по эстакаде планируется открыть в середине декабря. Дорога обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволит водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке», — рассказал заместитель председателя Правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, включающее возведение двух путепроводов — над Каширским шоссе и дорогой А-105. В настоящее время рабочие занимаются устройством плиты проезжей части путепровода через дорогу А-105, устанавливают несъёмную опалубку. На путепроводе над Каширским шоссе монтируют барьерное ограждение.

Открытие движения по развязке запланировано в первом квартале 2025 года. После этого автомобилисты получат возможность без светофоров выезжать с Каширского шоссе и дороги А-105 на Володарское шоссе, а также удобно добираться до Москвы и области. В результате время в пути сократится примерно на 20 минут.

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#автодороги
#минтранс мо
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Психолог перечислила способы, помогающие справиться с выгоранием
Психолог Бабайкина: причиной для выгорания может быть токсичное окружение
03 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/grinvalds

Из трех россиян как минимум один страдает от профессионального выгорания. Опрос проводился в октябре текущего года. В нем приняли участие 1700 человек со всей страны. Выяснилось, что почти треть респондентов один раз или даже более выгорали за последние 5 лет, почти 17% стали относиться к выгоранию гораздо серьезнее, а около 16% отметили много выгоревших людей среди своего окружения.
Психолог, эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что причин для выгорания может быть очень много, однако важно научится свое состояние распознавать.

Психолог назвала несколько «звоночков», по которым можно понять, что с организмом что-то не в порядке.

«Если человека перестает радовать то, что раньше радовало, не хочется просыпаться, нет сил и энергии, постоянно проблемы со здоровьем: простуды, переломы или что-то еще. Постоянное чувство неудовлетворения, какие-то обиды, бессилие, отсутствие значимости, раздражение чаще, чем интерес и радость в жизни», — сказала она.

По ее словам, причиной для выгорания может быть токсичное окружение, критика на работе, невозможность развития, сбиты границы работы и отдыха и так далее.

Она, добавив, что уволиться и сидеть дома в таком случае — плохой вариант, назвала способы, помогающие справиться с выгоранием.

  • Создать баланс работы и отдыха и соблюдать режим сна по цикадным ритмам.
  • Пробовать практики осознанности, дыхательные медитации (хотя бы пяти-пятнадцатиминутные, чтобы научиться справляться с жвачкой в голове).
  • Заниматься любимым хобби.
  • Окружить себя поддерживающими людьми и позитивной психологией.
  • Вкусно и полезно питаться.
  • Заниматься физической активностью (хотя бы 30 минут в день уделять прогулке).
Психолог уверена, что совместно ментальное и физическое здоровье не даст организму выгореть.

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В Котельниках провели рейд по выявлению нелегальных такси
03 декабря 2024, 11:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Рейд, направленный на выявление нелегальных услуг такси, провели в Котельниках, в результате были обнаружены два нарушителя, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Рейд проводился в районе домов №15 и №17 по Кузьминской улице в городе Котельники. По итогам рейда было выявлено два нарушения. Водителей нелегальных такси привлекли к административной ответственности, а их автомобили эвакуировали», — говорится в сообщении.
В рейде участвовали замглавы городского округа Котельники Сергей Полевщиков, сотрудники Госавтоинспекции управления «Люберецкое» и межмуниципального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля подмосковного Минтранса, а также представителями народной дружины.

Отмечается, что такие рейды в Котельниках будут проводиться регулярно.

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#котельники
#такси
#рейд
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Мем «Обоюдно»: что значит, откуда взялся, связь с блогером Михаилом Литвиным
03 декабря 2024, 10:55

Михаил Литвин (Фото: соцсети)

В Сети начал набирать популярность мем «Обоюдно». Что он означает, как появился и как с ним связан блогер Миша Литвин расскажет «Радио 1».

Мем «Обоюдно»: что значит и откуда взялся


Слово «обоюдно» означает «то же самое», «так же», «я поступлю так же». Этот тренд пришел из медиафутбола после матча между командами 2Drots и «Амкал» в 1/4 финала Медиалиги, когда игроки 2Drots возвращались на поезде из Нижнего Новгорода в Москву, громко отмечая свою победу.

Как появился мем «Обоюдно»


Всё произошло в июне 2024 года в поезде, когда игроки медиафутбольной команды 2Drots возвращались из Нижнего Новгорода в Москву. Во время поездки у некоторых футболистов возник конфликт с проводницей: женщина на камеру обвинила их в грубом поведении и проезде в нетрезвом состоянии. На видео тогда попал полузащитник Иван Коршунов. В ходе спора с проводницей футболист потребовал показать удостоверение. Когда женщина ответила, что никому ничего не должна, он сделал жест с растопыренными большим пальцем и мизинцем, и произнес: «обоюдно». Сам Коршунов позже прокомментировал свою выходку.

«На самом деле это произошло спонтанно. После победы мы немного отпраздновали, и в поезде случился инцидент. Проводница подходила к нам, стараясь успокоить, чтобы мы вели себя потише. Мы отвечали ей с некоторой дерзостью, возможно, из-за того, что были немного нетрезвы. Она снимала нас на протяжении всей поездки, и в тот момент это стало просто утомительным», — объяснил футболист.
Chill guy: что значит мем, откуда взялся и почему «Чиловый парень» набирает популярность
Chill guy: что значит мем, откуда взялся и почему «Чиловый парень» набирает популярность


Что такое мем «Обоюдно»


В общем смысле, «обоюдно» означает то же самое или так же. Иногда это сленговое слово путают с термином «абаюнда», который в основном используется как приветствие или выражение восхищения.

Почему мем «Обоюдно» набирает популярность


Жест и фраза стали популярны в TikTok. Их начали повторять школьники, а также известные блогеры, такие как Михаил Литвин и Артур Бабич.

Как используется мем «Обоюдно» в интернете


В настоящее время нельзя утверждать, что у мема есть какое-то специфическое применение. Скорее, он стал частью мем-культуры среди аудитории 2Drots и Литвина. К этому списку можно добавить такие фразы, как «ай, лев», «на кондициях», «на аккуратнейшем» и другие. Обычно их используют просто для подражания, а не в определенных ситуациях.

Михаил Литвин (Фото: соцсети)


Как связан мем «Обоюдно» и блогер Литвин


Мем ассоциируется с блогером, потому что Литвин одним из первых стал снимать видео в соцсети с соответствующим жестом.


Кто такой блогер Литвин


Михаил Литвин — популярный блогер и создатель канала «ЛИТВИН», который насчитывает более 12 миллионов подписчиков. Он стал известен благодаря своим пранкам и челленджам, в ходе которых сжигал Mercedes, разбивал Porsche Taycan Turbo S и Lamborghini Urus, а также взрывал BMW М5. В 2020 году Литвин основал футбольный клуб «Сахалинец», который впоследствии стал частью медиафутбольного движения. Кроме того, он занимается музыкой и в 2023 году выпустил сингл под названием «Жы Ши».

В 2022 году Михаил стал одним из учредителей ООО «Лит Энерджи» — компании, производящей энергетические напитки, где он владеет 40% акций. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 129 миллионов рублей.

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#футболист
#интернет
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В Шатуре опытные кинологи воспитали овчарку-няню для своей дочки
03 декабря 2024, 10:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Николай и Ульяна Керделевичи — опытные кинологи из Шатуры. Для них собаки верные друзья и члены семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Овчарка Ита стала настоящей няней для детей. Это стало особенно заметно, когда у супругов родилась дочь Есения. ​

«Когда она была младенцем и не спала, мучаясь от колик, собака подходила, клала голову на живот и не отходила, пока та не успокоится», — рассказала Ульяна.
Сейчас Есении уже два с половиной года, и во время прогулок у неё появился надёжный защитник. Ита всегда следит за девочкой и предупреждает маму о любых опасностях.

«Не так давно мы были в гостях у детей из центра социального обслуживания и реабилитации. Общение с собакой вызвало у них большой восторг, и, как нам рассказали педагоги, у одного из детей после этого даже улучшилась речь», — сообщила кинолог.
Однажды Ульяна наткнулась на фотографию собаки в кинологическом костюме в интернете и решила примерить его на своих питомцев. Они впервые появились на свадебных фотографиях в социальных сетях в образе жениха и невесты на свадьбе у Николая и Ульяны.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Позже жители Шатуры увидели их в костюмах военных, полицейских и даже в русских народных нарядах.

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#собаки
#кинолог
#шатура
#подмосковье
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В Московской области отремонтировали светофоры в 11 округах
03 декабря 2024, 10:26

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора отремонтировали светофорные объекты на 11 региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты восстановили работу девяти дорожных светофоров на улицах:

  • Гагарина в Жуковском;
  • Барыкина в Люберцах;
  • Московской в Зарайске;
  • Первомайской в Серебряных Прудах,
  • Шоссейной в деревне Новофрязино в Щёлково;
  • Калинина в Хотьково в Сергиево-Посадском округе;
  • Шоссейной в дачном посёлке Родники в Раменском округе.
А также на проспекте Космонавтов в Королёве и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

Кроме того, были отремонтированы неисправные кнопки вызова для двух пешеходных светофоров на улице Жилинской в посёлке Андреевка в Солнечногорске и на улице Дорожной в деревне Бабакино в Истре.

В министерстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание элементам дороги, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

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#дороги
#специалисты
#светофор
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#минтранс мо
#подмосковье
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В Московской области возводится клубный квартал «G3 Театральный»
03 декабря 2024, 09:49

В Раменском районе Московской области осуществляется проект комплексного развития территории, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В доме № 1 начался монтаж вентилируемого фасада, продолжается утепление наружных стен, на лестничных клетках устанавливаются алюминиевые витражи, возводятся внутренние стены квартир. Специалисты завершают прокладку внешних коммуникаций: водопровода, канализации, ливневой канализации, газопровода, электросети, телефонной сети и телевизионного кабеля, а также пусконаладку лифтов, систем отопления и водоснабжения.

Кроме того, завершается прокладка силовых и слаботочных кабелей. Также прокладывается кабель уличного освещения, устанавливаются фонари.

Благоустройство территории продолжается: во дворе уложена брусчатка, обустраивается парковка, создаётся основание для тротуаров и строится амфитеатр.

В доме № 2 завершается гидроизоляция цокольного этажа, обратная засыпка цоколя, возведение стен и перекрытий четвёртого этажа, прокладка наружного газопровода.

На территории квартала появятся детский сад на 65 мест, спортивные площадки, кафе и магазины. Во дворе будут зоны отдыха, лесные гостиные и игровые площадки.

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#минжилполитики мо
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Загруженность дорог Московской области утром 3 декабря составила шесть баллов
03 декабря 2024, 09:44

Утром 3 декабря на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 6 баллов. Согласно информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано 927 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего показателя за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением возникают в направлении Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность из-за гололедицы, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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#минтранс мо
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