В Госдуме назвали возможный штраф за курение на ходу

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew
Депутат Госдумы Амир Хамитов, предложивший ввести в России запрет на курение на ходу, заявил, что штрафовать за его нарушение нужно минимум на 5000 рублей. По его словам, улица является таким же общественным местом, где за курение уже введены штрафы.
«Если вводится какой-либо запрет, то должна быть и ответственность за его нарушение, иначе эта мера теряет всякий смысл. Я бы предложил ввести за нарушение этого закона штрафы в размере от пяти тысяч рублей. Думаю, заплатив один-два раза такую сумму, человек уже задумается, нарушать ли в следующий раз закон, или не стоит», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь, депутат Федот Тумусов считает, что идею стоит обсудить, но с точки нормативно-правовой точки зрения ее будет сложно реализовать. По его мнению, сообщает RT, запретительных мер в этой сфере принято достаточно.
«Одобряю с точки зрения обсуждения, а с точки зрения принятия нормативно-правового акта или закона, я считаю, это нереально, не надо этого делать», — заключил Тумусов.Читайте также:
В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу
Иеромонах Макарий разъяснил, почему курение — грех
Гастроэнтеролог назвал главную причину возникновения гастрита и рака желудка
Данил Пономарев