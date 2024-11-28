В Подмосковье удвоили штрафы за безбилетный проезд

Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Штраф составлял 1 тыс. рублей, теперь он увеличивается до 2 тыс. Наша главная цель – не наказать. Важно, чтобы пассажиры ответственно относились к покупке билета. Оплаченный билет – это возможность для перевозчика регулярно обновлять подвижной состав, обслуживать транспортные средства», – рассказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.По его словам, всё это в целом влияет на улучшение качества транспортного обслуживания.
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