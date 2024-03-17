В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента

В 27 городских округах Подмосковья в местах временного пребывания избирателей на выборах президента России открыли 57 временных участков. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«На выборах для удобства избирателей открыто 57 участков в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях. Что касается аэропортов, то в дни голосования временные избирательные участки работают в аэропорту Шереметьево (терминал Б) и в аэропорту Жуковский. В основном это сделано для того, чтобы в голосовании смогли принять участие сотрудники этих организаций, которых около 1 тыс. человек», – пояснил Берёзкин.Как уточнили в Избирательной комиссии Московской области, 39 временных участков работают в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три – в воинских частях, два – в аэропортах и ещё два – на предприятиях. Лишь на одном таком участке, расположенным в аэропорту Шереметьево, на сегодня уже проголосовали более 370 избирателей.
В Подмосковье открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.
Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
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