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В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента

17 марта 2024, 09:25

В 27 городских округах Подмосковья в местах временного пребывания избирателей на выборах президента России открыли 57 временных участков. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«На выборах для удобства избирателей открыто 57 участков в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях. Что касается аэропортов, то в дни голосования временные избирательные участки работают в аэропорту Шереметьево (терминал Б) и в аэропорту Жуковский. В основном это сделано для того, чтобы в голосовании смогли принять участие сотрудники этих организаций, которых около 1 тыс. человек», – пояснил Берёзкин.
Как уточнили в Избирательной комиссии Московской области, 39 временных участков работают в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три – в воинских частях, два – в аэропортах и ещё два – на предприятиях. Лишь на одном таком участке, расположенным в аэропорту Шереметьево, на сегодня уже проголосовали более 370 избирателей.


В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

В Подмосковье открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#мособлизбирком
#илья берёзкин
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Кинологи рассказали, нужно ли обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки
Кинолог Голубев рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе питомца
17 марта 2024, 09:40

Фото: istock / IRYNA KAZLOVA

Будущие собаководы при выборе питомца чаще всего ориентируются на внешность питомца и на его размеры. Однако кинологи уверены, что нужно учитывать и свои собственные габариты.
О том, на что еще нужно обращать внимание при выборе собаки, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Конечно, нельзя сказать, что ваши габариты и размеры будущей собаки не имеют никакого значения, но и отказываться от крупного питомца только из-за этого не стоит. Дело в том, что справиться с невоспитанной некрупной собакой, порой, не может даже высокий и крепкий мужчина. Если, например, упитанный корги резко дернет поводок на улице, ощутимо будет любому хозяину, вне зависимости от роста и веса. Важно воспитывать собаку, чтобы с ней было удобно. И будь у вас хоть тибетский мастиф или алабай, добиваться комфортной жизни с ним нужно через воспитание, а не надежду на свои физические возможности», – рассказал Голубев.


Важны ли собственные габариты при выборе собаки


Специалисты советуют при выборе собаки обращать внимание не только на ее внешность и размер. Важно учитывать ее предназначение, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению и сопоставлять это со своими возможностями и желаниями.

Можно воспитать крупного алабая еще щенком таким образом, чтобы с ним было комфортно гулять даже небольшой девушке. Конечно, нельзя предсказать всех ситуаций, когда, например, питомец испугался и рывком дернул хозяина за поводок или слишком чем-то заинтересовался. Но первостепенное значение имеет подход к воспитанию и дрессировке.

Справиться с собакой – это не только удержать ее на поводке. Здесь речь идет о том, чтобы уметь грамотно выстроить отношения, чтобы питомец ориентировался на хозяина, выполнял его команды и просьбы, был хорошо социализирован, умел вести себя в обществе. И здесь размер собаки не имеет значения, любой питомец, вне зависимости от габаритов и породы, должен быть воспитан хозяином, отметил Голубев.


Что нужно учитывать при выборе собаки


Чаще всего при выборе первой собаки, владельцы отдают предпочтение питомцам средних размеров, которые легко поддаются дрессировке и отличаются дружелюбностью и несложностью ухода.

Будущему собаководу важно учитывать следующие факторы: изначальное предназначение породы, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению. Кроме того, кинологи рекомендуют трезво оценивать свои возможности: сколько времени человек сможет выделять на уход и воспитание собаки, позволяют ли жилищные условия держать крупного питомца дома.

Если собаковод готов взять крупную охотничью или служебную собаку с сильными рабочими качествами, регулярно с ней заниматься, трезво оценивая свои силы и всю ответственность, которую он возьмёт на себя перед животным и окружающими людьми, то смело можно заводить такого питомца, о котором мечтали.

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#собаки
#кинологи
#воспитание
#уход
#питомцы
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Украинские мошенники заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
ФСБ: ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования в ДНР
17 марта 2024, 08:25

Фото: iStock/Tanaonte

Украинские мошенники пытались вовлечь раненого ветерана СВО в акт вандализма на избирательном участке. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Ранее у военнослужащего мошенники выманили крупную денежную сумму. Под предлогом возврата средств, злоумышленники предложили участнику СВО испортить бюллетени в урне для голосования на одном из избирательных участков. Военный отказался, обратился в правоохранительные органы и призвал российских граждан к бдительности.

О попытке провокации на голосовании со стороны Украины стало известно УФСБ России по ДНР, ведется расследование.

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#выборы
#мошенники
#расследование
#днр
#сво
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Вооруженные Силы РФ поразили около 370 целей ВСУ
Минобороны: Российские военные устранили около 370 целей ВСУ
17 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/Kichigin

Российские военные группировки «Центр» поразили около 370 целей, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Министерства обороны РФ Александр Савчук.
Представитель Министерства обороны заявил, что артиллерия и авиация нанесли около 370 ударов по подтвержденным целям ВСУ, в том числе по 10 опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками.

По словам представителя Минобороны Савчука, бомбардировщики и штурмовики ВВС России нанесли 50 авиаударов в районе населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Керамика и Усманово.

В районе Бердичи из тяжелых орудий были атакованы четыре опорных пункта, ВСУ потеряли около 400 человек личного состава, два бронетранспортера, 15 автомобилей, четыре гаубицы и одну самоходную артиллерийскую установку британского производства AS-90 Braveheart.

Ранее, 16 марта, Министерство обороны заявило, что российские войска атаковали две позиции украинских националистских формирований под Одессой.

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Российский вертолет сбил украинский БПЛА на купянском направлении
Российский вертолет Ми-8 сбил украинский БПЛА на купянском направлении
17 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Российский вертолет сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Купянска, сообщил РИА Новости летчик-штурман Ми-8 Вооруженных сил (ВС) РФ (позывной «Бонд»).
По его словам, во время боевого вылета в направлении Купянска пилот российского вертолета из группы огневой поддержки обнаружил БПЛА, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). После этого группа огневой поддержки сбила его.

«После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние», – объяснил «Бонд».

Он отметил, что БПЛА летел на очень низкой высоте. Пилот заявил, что он направлялся к месту дислокации российской воинской части от линии соприкосновения.

Ранее зенитно-ракетный комплекс «Бук» российской армии предотвратил попытку авиаудара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры в направлении Купянска.

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#бпла
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#сво
#россия
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В США раскрыли информацию о «лучшей» подлодке за всю историю
NI: США готовятся к производству «лучших» подлодок в истории
17 марта 2024, 04:44

Фото: iStock/Michael Stifter

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Вирджиния» Block V станет лучшей субмариной в истории ВМС США, ее характеристики были опубликованы в журнале National Interest (NI).
Утверждается, что ВМС США необходим большой флот современных ударных подводных лодок в связи с тем, что потенциальные противники создали зоны A2/AD (Anti-Access and Area Denial – ограничение и блокировка доступа и маневра). Согласно публикации, эти зоны предназначены для того, чтобы не допустить приближения надводных кораблей, включая авианосцы, к спорным районам.

«Подводная лодка Block V класса "Вирджиния" позволяет военно-морскому флоту проецировать мощь глубоко внутри районов A2/AD противника. Вероятно, на сегодняшний день это лучшая ударная подводная лодка ВМС США из когда-либо построенных», – отмечается в материале.

В качестве особенностей подводной лодки автор называет акустическую скрытность и систему управления, обеспечивающую безопасную эксплуатацию «Вирджинии» на мелководье. Модифицированная «Вирджиния» Block V будет иметь большую установку вертикального пуска с 28 крылатыми ракетами Tomahawk для атаки наземных и надводных целей.

В декабре было объявлено, что США решили возобновить проект по производству крылатых ракет с ядерными боеголовками для подводных лодок класса «Вирджиния». Министерство обороны выделит на эти цели 196 миллионов долларов.

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#сша
#вооружение
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ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками три российских региона
ВСУ совершили атаки на Белгородскую, Брянскую и Калужскую области
17 марта 2024, 02:05

Фото: iStock/vadimrysev

По меньшей мере три российских региона подверглись нападению со стороны Украины, сообщили региональные власти. Над Брянской областью была сбита баллистическая ракета С-200, а над Калужской областью уничтожены три беспилотника. Обстрелу подвергся Грайворонский городской округ Белгородской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что над Брянской областью средствами ПВО была сбита ракета С-200. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия продолжают работать оперативные подразделения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что Украина предприняла попытку атаковать объекты инфраструктуры в Кировской области. Повреждений инфраструктуры и жертв нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате недавнего обстрела городского округа Грайворон никто не пострадал. В ходе атаки загорелись два частных дома и три автомобиля. Очаги возгорания были ликвидированы. Также в трех населенных пунктах повреждены девять частных домов, в Грайвороне взрывом повреждено окно одного из многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили социальное здание и различные хозяйственные постройки.

В Белгородской области около 10 населенных пунктов остались без электричества из-за обстрелов. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В течение дня продолжатся обходы домов.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе передвигавшуюся в Белгородской области фуру зерновой компании.

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#белгородская область
#брянская область
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В ЦИК сообщили о явке на выборах по всей России
ЦИК: явка на президентских выборах составила 55,1% по всей России
17 марта 2024, 01:28

Фото: iStock/nemchinowa

По данным сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента России по состоянию на 20:19 по московскому времени составила 55,1% по стране, передает РИА ​Новости.
Как отмечает издание, на выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка превысила 16,55% к 10:00, 51,9% к 17:00 и 63% после обработки 99,83% протоколов.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

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#выборы
#владимир путин
#явка
#цик
#голосование
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Напавший на участника СВО под Тулой подозреваемый задержан в ДНР
Подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой задержали в ДНР
17 марта 2024, 01:17

Фото: iStock/Rawf8

Следственный комитет (СК) России по Тульской области сообщил, что полиция задержала подозреваемого в нападении на участника СВО в Донецкой народной республики (ДНР).
По данным следствия, инцидент произошел 23 февраля в городе Алексин, когда 26-летний местный житель открыл стрельбу из пистолета. 33-летний участник СВО, находившийся в отпуске и ставший свидетелем хулиганских действий, призвал мужчину бросить оружие, но в ходе борьбы получил ранение в живот.

Он был доставлен в больницу. Преступник скрылся и попытался открыть огонь по местным жителям, которые пытались его задержать, но ему удалось сбежать, и он не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковного кофе покинула Россию.

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#россия
#тульская область
#днр
#сво
#ск рф
#нападение
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Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
Макрон: Франции придется провести операции на Украине для борьбы с Россией
17 марта 2024, 01:06

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине.
По словам политика, сила Франции заключается в ее способности сделать это.

«Возможно придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», – объяснил он.

В то же время президент Макрон дал понять, что не хочет развития такого сценария и не будет его «инициировать».

Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».

Ранее Макрон заявил, что попросит Россию прекратить огонь во время парижской Олимпиады.

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#франция
#украина
#европа
#россия
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