Политолог Брод: Центр наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на новый уровень

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Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области вышел на качественно новый уровень. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Александр Брод.
«Во-первых, это иной, более качественный уровень подготовки общественных наблюдателей. Их ряды пополнили новые представители гражданского общества, а те, кто работал ранее, стали более основательно разбираться в избирательном законодательстве, быстрее реагировать на проблемные вопросы. И, конечно, это более оперативное оповещение общественного штаба о происходящем на избирательном участке, – отметил Брод.Во-вторых, по его мнению, стало более серьёзным информационное освещение голосования.
«Это постоянные пресс-конференции, присутствие журналистов, организация встреч, в том числе с международными экспертами и наблюдателями. И третье, это видеостена - общественное наблюдение, которое позволяет в круглосуточном режиме видеть то, что происходит на избирательных участках», – пояснил политолог.Брод рассказал, что посетил несколько подмосковных УИКов.
«Процесс там организован чётко, члены избирательных комиссий подготовлены, очень ответственно отнеслись к работе. По всем регионам России явка высокая. Это говорит о том, что граждане осознают значимость избирательной кампании. Важно, что существуют такие центры общественного наблюдения. Люди видят, что выборы под контролем, значит можно им доверять, и ни один голос не пропадёт», – заключил Брод.В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В регионе открыты 3 936 избирательных участков.
В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.
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