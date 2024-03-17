Подмосковный Центр общественного наблюдения начал работу в финальный день выборов президента

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области начал работу в третий, заключительный, день голосования на выборах президента России. Об этом сообщает корреспондент «Радо 1». Работа центра организована в Одинцове.
«Как и в предыдущие дни, сегодня здесь будут следить за тем, что происходит на избирательных участках. В центре работают как наблюдатели, так и представитель СМИ. В течение дня ожидаются брифинги, визиты представителей общественности, партий, депутатов и иностранных делегаций», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.Ранее сообщалось, что Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье открыт по инициативе Общественной палаты региона.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.
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Лора Луганская