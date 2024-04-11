В Московской области поджигателей травы будут ловить с помощью дронов

Фото: пресс-служба администрация Коломенского г. о.
Поджигателей травы в Коломне и Озёрах будут ловить с помощью беспилотников. Об этом сообщили в управлении территориальной безопасности администрации городского округа.
При этом районы применения техники будут постоянно меняться. Всех нарушителей привлекут к ответственности.
В администрации напомнили, что физическим лицам за нарушение требований пожарной безопасности придется заплатить штраф от 5 до 15 тыс. рублей, должностным лицам – 20-30 тыс., юридическим – 300-400 тыс. рублей.
Штрафы увеличатся, если в регионе ведут особый противопожарный режим. Для физлиц их размеры составят 10-20 тыс. рублей, для должностных – от 30 до 60 тыс., для юрлиц – 40-800 тыс. рублей.
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«Из года в год мы говорим, насколько опасен пал травы и как сложно бороться с неконтролируемым огнём. То, что начинается как мнимая забота о порядке, перерастает в пожары. Они угрожают жизни, здоровью и имуществу людей, наносят серьёзный, часто невосполнимый вред природе и животному миру», – подчеркивает начальник управления Андрей Букин.
В администрации напомнили, что физическим лицам за нарушение требований пожарной безопасности придется заплатить штраф от 5 до 15 тыс. рублей, должностным лицам – 20-30 тыс., юридическим – 300-400 тыс. рублей.
Штрафы увеличатся, если в регионе ведут особый противопожарный режим. Для физлиц их размеры составят 10-20 тыс. рублей, для должностных – от 30 до 60 тыс., для юрлиц – 40-800 тыс. рублей.
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Лора Луганская