В Подмосковье за неделю потушил более десять возгораний сухой травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Свыше десяти возгораний сухой травы потушили за неделю с 1 по 7 апреля в трёх городских округах Московской области работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возгорания были потушены в округе Шаховская, Волоколамске и Клину», — говорится в сообщении.Пожарные добавили, что сухую траву нередко поджигают из-за устоявшегося мнения, что это помогает росту молодой травы, однако на самом деле это не так. В действительности, пал травы очень сложно контролировать, огонь очень быстро распространяется, из-за чего почва истощается, а растения гибнут. Кроме того, жертвами поджога травы становятся звери и птицы, а иногда огонь начинает угрожать и жилищам людей.
В ведомстве отметили, что на время пожароопасного периода в Московской области патрули начали осматривать места массового отдыха жителей на природе, а также контролировать садовые товарищества и детские лагеря.
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Лев Каштанов