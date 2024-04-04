Жителей Подмосковья предупредили о последствиях сжигания сухой травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспас
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» просят жителей Подмосковья не поджигать сухую траву. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства постоянно борются с палом травы, который несет большую угрозу.
Стоит отметить, что подобные случаи были выявлены и ликвидированы в городских округах Ленинский, Домодедово и Подольск.
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«Существует ошибочное мнение, что, выжигая прошлогоднюю траву мы способствуем росту новой. В реальности все с точностью до наоборот. Температура, с которой сопровождается горение, уничтожает на своем пути и населенные пункты, и животный мир, и растительность, а на выжженном месте еще долго не сможет что-либо расти или обитать. Практически всегда палы травы происходят по вине человека. В связи с этим, к нарушителям противопожарных правил применяется административная ответственность в виде штрафа, а при причинении неконтролируемым горением крупного материального ущерба предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнул заместитель начальника Максим Чапкин.
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Мира Полтева