В Московской области полностью заменили лифты, которые отработали нормативный срок

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В общей сложности с начала года было заменено порядка 200 лифтов по всему региону.
«По программе капитального ремонта многоквартирных домов Московской области, которая реализуется с 2014 года, отремонтировано 16 742 многоквартирных дома. Мы заменили за весь период почти 13 тысяч лифтов, отремонтировано 9,5 тысяч крыш, проведен ремонт более 4 тыс. фасадов, в двух тысячах многоквартирных домах заменены системы газоснабжения. По итогам реализации программы жилищные условия улучшены у 3,5 миллионов жителей Подмосковья», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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