В Химках двое мужчин сломали лифт в многоэтажке и избили лифтёра

Фото: istockphoto/kadmy
Жители подъезда в 26-этажном доме в Химках на неопределённый срок лишились механизированного средства подъёма и спуска. Двое хулиганов сначала сломали лифт, а потом ещё и избили лифтёра.
Началось с того, что двое мужчин застряли между 19-м и 20-м этажами. Алкогольные пары вкупе с внезапно проснувшейся клаустрофобией побудили их с силой пинать ногами двери, стены, а также, судя по нескольким следам, даже потолок (!) лифта, чем окончательно его доломали, так как дверцы оказались сильно деформированы. К ним на помощь поспешил лифтёр и вызволил их из застрявшей кабины. Однако дебоширы не оценили доброго поступка и принялись пинать уже лифтёра. На лестничной клетке остались пятна крови.
Фото: istockphoto/Veit Störmer
Жильцы подъезда, лишённые последнего лифта, составляют коллективную жалобу, содержащую также требование сурового наказания хулиганов. В домовом чате они пишут, что те просто уничтожили жизнь целого подъезда на неопределённый срок.
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Александр Бойцов