Уличное освещение по программе «Светлый город» установили на 168 подмосковных объектах

Фото: Минблаго МО
Установку нового наружного освещения в рамках проекта «Светлый город» завершили на 168 объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Ежегодно для комфорта и безопасности жителей мы устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе. Все работы полностью завершены. Протяжённость всех линий наружного освещения составила 169747,45 м, всего установлено 5 тыс 835 светильников и 3 тыс 446 опор», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Адресный перечень мест установки уличного освещения сформирован с учётом пожеланий жителей. В голосовании на портале «Добродел» в этом году участвовали более 27 тыс жителей Москвы и Московской области. Адресный список на 2023 год можно найти по ссылке.
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Лора Луганская