В Московской области появился электронный сервис записи к нотариусу

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для жителей Подмосковья стал доступен новый сервис – запись к нотариусу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Теперь в режиме онлайн можно выбрать специалиста и дату приёма, чтобы заверить копии документов, оформить наследство и получить прочие нотариальные услуги. Сервис доступен в приложении «Добродел» и на региональном портале госуслуг.
На интерактивной карте можно выбрать подходящий офис. Она отображается рядом со списком специалистов. Информация об онлайн-записи будет направлена в личный кабинет пользователя. Чтобы записаться к нотариусу через «Добродел», нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», далее – «Все услуги», «Личные документы» и «Запись к нотариусу».
Полный перечень электронных услуг можно найти в обновлённом приложении «Добродел». Оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.
Читайте также:
Жители Подмосковья оформили 150 тыс медицинских справок онлайн
В Подмосковье упростили подачу онлайн-заявления на бесплатную землю
С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз
На интерактивной карте можно выбрать подходящий офис. Она отображается рядом со списком специалистов. Информация об онлайн-записи будет направлена в личный кабинет пользователя. Чтобы записаться к нотариусу через «Добродел», нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», далее – «Все услуги», «Личные документы» и «Запись к нотариусу».
Читайте также:
Жители Подмосковья оформили 150 тыс медицинских справок онлайн
В Подмосковье упростили подачу онлайн-заявления на бесплатную землю
С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз
Лора Луганская