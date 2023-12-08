Жители Подмосковья оформили 150 тысяч медицинских справок онлайн

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 150 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для жителей Московской области в рамках Онлайн-поликлиники» есть возможность заказывать 9 видов медицинских справок через Интернет.
Стоит отметить, что для получения справки онлайн жители должны оформить запрос на получение на региональном портале Госуслуг «Здоровье».
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«Для удобства жителей мы перевели ряд справок в цифровой вид. Теперь для того, чтобы оформить справку нет необходимости посещать поликлинику. Кроме того, такой документ не помнется и не потеряется, так как он будет храниться в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье». Всего с начала года было оформлено почти 150 тыс. медицинских справок, самая популярная – ссправка об отсутствии контактов с инфекционными больными», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева