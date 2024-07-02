В Московской области представили новую забаву – экологический теннис

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору МО
Региональный оператор Подмосковья представил новую забаву – экологический теннис. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В парке Новлянская ривьера городского округа Воскресенск прошёл масштабный фестиваль «#ЯМОЛОДОЙ». На этом мероприятии, помимо увлекательных мастер-классов и пенной вечеринки, можно было принять участие в экоспортивных играх. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил для участников праздника экоспортивную площадку, а представители компании в игровой форме объясняли правила раздельного сбора отходов», – пояснили в министерстве.Участники игры должны были продемонстрировать в экологической версии тенниса не только ловкость, но и знания правил сортировки. Игрокам нужно было метко попасть в цель и правильно определить, какой вид отходов указан на мяче. Мишени двух видов символизировали контейнеры для двухпоточной системы разделения отходов.
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Лора Луганская