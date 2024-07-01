В Подмосковье начали готовить коммунальную технику к зиме

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору МО
В Московской области приступили к подготовке коммунальной техники к зиме.
Зампред областного правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Одинцовский городской округ. Он оценил состояние техники коммунальщиков и содержания баз.
Как отметили в ведомстве, база техники в Одинцове соответствует всем требованиям. Там достаточно места для коммунального транспорта, имеется ремонтная зона, оборудованы места хранения материальных запасов.
Помимо этого, Мурашов осмотрел Одинцовскую теплосеть, базу регионального оператора и провёл еженедельное заседание штаба с главами городских округов по содержанию территорий.
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«В октябре оценим готовности к осенне-зимнему периоду в регионе. А сейчас мы со специалистами еженедельно организуем выезды в муниципалитеты, где обсуждаем план уборки, проверяем наличие собственной техники и персонала, подсчитываем, какое количество необходимо будет подключить в период пиковых нагрузок при залповом снегопаде», – пояснил Мурашов.
Как отметили в ведомстве, база техники в Одинцове соответствует всем требованиям. Там достаточно места для коммунального транспорта, имеется ремонтная зона, оборудованы места хранения материальных запасов.
Помимо этого, Мурашов осмотрел Одинцовскую теплосеть, базу регионального оператора и провёл еженедельное заседание штаба с главами городских округов по содержанию территорий.
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Лора Луганская