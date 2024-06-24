Жителям Московской области предложили получать бонусы за сдачу вторсырья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Жители Подмосковья могут сдать сырьё на переработку в специально оборудованные пункты приёма и сортировки. Проект «Экодом» реализуют в Истре, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
Все желающие могут сдать пластик, батарейки, макулатуру и другие материалы, а взамен получить бонусы на покупки в магазинах.
По его мнению, важно, чтобы подобные проекты воплощались в каждом муниципалитете.
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«Многие компании заинтересованы в зелёной повестке. Совместными усилиями реализуются хорошие проекты, формируя полезные привычки. Такие эко-начинания обретают популярность по всему региону. Так, в одном из Истринских ЖК жители на деньги, вырученные от реализации вторичного сырья, покупают и высаживают декоративные растения у себя во дворах. муниципалитете», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территории и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По его мнению, важно, чтобы подобные проекты воплощались в каждом муниципалитете.
«Мы видим пример прекрасной кооперации, когда жители вместе с бизнесом нашли общее решение в переработке вторичного сырья. Около 80% бытовых отходов можно сдать на переработку. Это внушительная цифра. Площадок по сбору отходов на переработку огромное количество. Можно зайти в интернет и найти ближайший пункт в 10-20 минутах ходьбы от дома», – отметил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Сергей Маликов.Расписание работы экопунктов можно найти в сообществе проекта.
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Лора Луганская