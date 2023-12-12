В Московской области провели региональную спартакиаду для детей с ОВЗ

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье прошла областная спартакиада среди особенных детей из разных округов региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В олимпиаде приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья из Серпухова, Протвино, Пущино, Коломны, Домодедово, Наро-Фоминска и Серебряных Прудов.
Мероприятие проходило на базе спортивной школы «Русский медведь» города Серпухов. В каждой команде было по 6 участников в возрасте от 12 до 17 лет со степенью разной степенью ограничения здоровья.
Для детей были подготовлены творческие мастер-классов, спортивных эстафет и мастер-класс по городошному спорту. По итогам которых победителями стали команда «Только вперед!» из Коломны, на втором месте расположились участники команды «Лютые лютики» из Протвино, а тройку лидеров закрыли Мандаринки» из Серпухова.
Стоит отметить, что каждый участник олимпиады получили призы и памятные сувениры, а команды-победители награждены дипломами, медалями и ценными подарками.
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Мероприятие проходило на базе спортивной школы «Русский медведь» города Серпухов. В каждой команде было по 6 участников в возрасте от 12 до 17 лет со степенью разной степенью ограничения здоровья.
Стоит отметить, что каждый участник олимпиады получили призы и памятные сувениры, а команды-победители награждены дипломами, медалями и ценными подарками.
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Мира Полтева