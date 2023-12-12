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В Московской области провели региональную спартакиаду для детей с ОВЗ

12 декабря 2023, 16:45
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье прошла областная спартакиада среди особенных детей из разных округов региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В олимпиаде приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья из Серпухова, Протвино, Пущино, Коломны, Домодедово, Наро-Фоминска и Серебряных Прудов.

Мероприятие проходило на базе спортивной школы «Русский медведь» города Серпухов. В каждой команде было по 6 участников в возрасте от 12 до 17 лет со степенью разной степенью ограничения здоровья.


Для детей были подготовлены творческие мастер-классов, спортивных эстафет и мастер-класс по городошному спорту. По итогам которых победителями стали команда «Только вперед!» из Коломны, на втором месте расположились участники команды «Лютые лютики» из Протвино, а тройку лидеров закрыли Мандаринки» из Серпухова.

Стоит отметить, что каждый участник олимпиады получили призы и памятные сувениры, а команды-победители награждены дипломами, медалями и ценными подарками.

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#дети с инвалидностью
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Восстановление котельной «Восточная» в Электростали идёт по графику
12 декабря 2023, 17:02

Все силы брошены на восстановление работы котельной «Восточной», которую эксплуатирует частная компания «ВКС». Работы выполняются по графику, заявила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.
«Сегодня работы проконтролировал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Все этапы работ выполняются в соответствии с графиком. Объём очень большой, сроки сжатые. На данный момент уже произведён врез бойлерной. Осталось промыть коллектор, после этого рабочие приступят к заполнению системы и запустят котлы», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Она подчеркнула, что все жители домов, где наблюдаются перебои с отоплением, получат перерасчёт в беззаявительном порядке. С собственником будут разбираться правоохранительные органы. 
 
Ранее жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
 
В город по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехал вице-губернатор Евгений Хромушин. Она пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Раскрыты подробности завещания Жириновского
Экс-депутат ГД Власов: Жириновский оставил своим детям только 20% состояния
12 декабря 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский завещал своим детям только 20% состояния. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.
Он также рассказал, что 10% от своего состояния Жириновский завещал Институту мировых цивилизаций, который был основан первым главой ЛДПР.

«Чтобы вы понимали, даже в своем завещании Жириновский оставлял 70% средств — партии», — рассказал Власов в интервью MK.RU.

Таким образом, по его словам, каждому из детей Жириновского полагается лишь 6,6% состояния политика. Его у них трое. При этом партия ЛДПР получила в наследство от Владимира Вольфовича порядка двух миллиардов рублей.

«Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую», — пояснил экс-депутат.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года после лечения от COVAD-19. Депутату было 75 лет.

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#партия
#интервью
#депутат
#лдпр
#жириновский
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В Подмосковье продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов
12 декабря 2023, 16:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Для жителей Подмосковья было продлено действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2024 году в Подмосковье завершат расселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В общей сложности переселят почти 24 тысячи человек.

«<…> Сертификат можно использовать для того, чтобы  построить собственный дом, приобрести готовое жилье или стать участником долевого строительства. Он предполагает немедленную выплату, а значит, не нужно ждать, когда построят дом. И что важно - приобрести жилье можно в любом уголке Подмосковья. Такая мера востребована - первые 200 семей уже успешно реализовали свои сертификаты. С 1 января мы начинаем новую программу - расселения домов, которые признаны аварийными с 2017 года. В них проживают еще порядка 24 тысяч жителей. Для новой программы мы продлили действие сертификата - его также можно будет использовать всем, кто хочет побыстрее переехать в новое жилье», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что для получения сертификата дом должен быть официально признан аварийным с с 1 января 2017 по 1 января 2022 года, а чтобы воспользоваться им жители должны подать заявление в администрацию своего городского округа.

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#подмосковье
#губернатор
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#жители
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#андрей воробьёв
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Основатель «Нового потока» Мазуров получил срок за хищения
Суд приговорил основателя «Нового потока» Мазурова к десяти годам за хищения
12 декабря 2023, 16:22

Фото: iStock/Zolnierek

Симоновский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии строгого режима основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова, который ранее попадал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что Мазурова также обязали выплатить штраф в размере 21 миллиарда рублей в пользу Сбера. Как стало известно, суд удовлетворил иски со стороны Антипинского НПЗ в размере 1,7 миллиарда рублей и пострадавшей от побоев Мильштейн.

Сообщается, что Мазурова в растрате более 473 миллионов рублей. При этом прокурор требовал приговорить Мазурова к шестнадцати годам и пяти месяцам лишения свободы. 

Напомним, Дмитрия Мазурова задержали в 2019 году в аэропорту Шереметьево. В том же году «Новый поток» объявили банкротом. 

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#шереметьево
#суд
#штраф
#мужчина
#тюрьма
#деньги
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В Королёве открыли первый в зимнем сезоне подмосковный ёлочный базар
12 декабря 2023, 16:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Королёве открылся первый в Подмосковье ёлочный базар. Ещё около 250 точек по всему региону начнут работу с 15 декабря, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Под ёлочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Порядка 250 точек будут работать на территории региона, в том числе базары на муниципальной и частной земле, а также точки у торговых центров. С 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объёме», – сказал Мурашов
Первый базар в нынешнем зимнем сезоне открылся на улице Терешковой. Для жителей устроили праздничные гуляния, а многодетным семьям и семьям участников СВО вручили ели в подарок.

На подмосковных ёлочный базарах можно будет купить ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей. В этом году сезон продажи хвойных деревьев продлится до 10 января.  

Официальные точки продаж отмечены на интерактивной карте. Все места оформлены в бело-красных цветах в едином стиле «Зима в Подмосковье».  

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#подмосковье
#московская область
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«Кто слил, тот чушпан»: в сеть слили финальные серии «Слово пацана», чем закончится сериал
Иван Янковский отреагировал на «слив» финальных серий «Слово пацана»
12 декабря 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В российском медийном поле не стихают обсуждения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На этот раз внимание к картине привлекло то, что в сеть выложили две заключительные серии, которые должны были выйти 14 и 21 декабря. О том, кто может быть причастен к сливу, как на событие отреагировали актеры, и зачем съемочная группа вновь прибыла на место, где снимали сериал, расскажет редакция «Радио 1».

В Сеть слили финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»


Окончательные серии заключительных эпизодов появились в сети в пиратском качестве. Предполагается, что слит один из рабочих вариантов, так как звук в сериале периодически исчезает, а некоторых актеров озвучивают другие голоса. Кроме того, некоторые действия в картине происходят без музыкального сопровождения. Каждый из эпизодов длится по 50 минут. На видео присутствует водяной знак «Demo».

Актер Иван Янковский, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», прокомментировал слитые в сеть серии и оценил произошедшее фразой: «кто слил, тот чушпан». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Поклонница сериала Жоры Крыжовникова Ксения Бородина также прокомментировала слив заключительных серий картины и заявила, что не будет смотреть демоверсию, так как это станет обесцениванием труда других людей. Она также назвала адом то, что есть такие сотрудники, которые могут слить информацию в интернет.

Кто слил последние серии «Слово пацана. Кровь на асфальте»


Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина заявила, что тот, кто разместил в сети последние серии сериала до премьеры, подставил большое количество людей, приводит ее слова портал «Бизнес Online». Она предположила, что в съемочной команде могла завестись «крыса» или финал ленты, могли дали кому-то посмотреть, а человек его слил.

Альперина призвала дождаться премьеры и посмотреть официальную версию сериала.  

Почему пересняли «Слово пацана»


На окраине Ярославля, где проходили съемки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вновь появилась съемочная группа. Вскоре начала распространяться информация о том, что началась пересъемка последних эпизодов проекта. Создатели сериала поспешили подобные сведения опровергнуть и заявили, что идет плановый досъем натуры и некоторых объектов.

Однако после слива заключительных серий в сеть, вновь появились конспирологические теории о том, что авторы картины намерены изменить конец истории о «казанском феномене».

Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана»


Роскомнадзор не выявил нарушений в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», об этом сообщили представители ведомства. С просьбой проверить картину на предмет пропаганды насилия, в Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. 

Также инициировала проведение проверки картины уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая усомнилась в том, что «Слово пацана» не противоречит традиционным ценностям.
 
Дальше спойлеры 

Чем закончится «Слово пацана»

 
Согласно слитым в сеть эпизодам, Вова Адидас узнает, что брата его возлюбленной Наташи, который был причастен к похищению Айгуль – убил он.

Мать Андрея Пальто окончательно лишается рассудка, младшую сестру парня изымают из семьи.

Марата отшивают из группировки из-за того, что он продолжил отношения с Айгуль, которая была изнасилована членами другой банды.

Чтобы отомстить и наказать виновных в смерти Айгуль, Марат подставляет Турбо, подкидывая ему пистолет.
#интернет
#видео
#роскомнадзор
#съёмки
#сериал
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Хромушин: тепло в дома жителей Электростали вернётся к вечеру
12 декабря 2023, 16:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Нормальную подачу тепла в домах жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, который находится в городе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. Ситуацию взял на личный контроль глава региона. 
«Котельную сегодня остановили, чтобы подключить паровую ЦТП от Машиностроительного завода. Большое спасибо руководству МСЗ, которое включилось, понимая ситуацию. Мы обеспечим дополнительный источник тепловой энергии подачи в сеть и дополнительный источник пара. Одновременно идёт прочистка магистральных сетей, чтобы котлы не забивались, а также ремонт котлов и многое другое. Объём работы очень большой. Мы должны до 17 часов выполнить основные мероприятия, чтобы люди, вернувшись с работы, почувствовали у себя дома комфорт и тепло. Планируем, что температуру в котельной повысится до 75 градусов, а в квартирах будет не менее 18», – сказал Хромушин
По его словам, проблема состоит в том, что частник с начала отопительного сезона не может обеспечить нормальный режим работы котельной. 
«В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. АО «ВКС» – одна из двух организаций в Московской области, которая не получила от Ростехнадзора паспорт готовности. Хотя котельная частная, правительство Московской области не может оставаться в стороне. Мы приняли решение направить в помощь частнику представителей областных предприятий для оперативного ремонта котельной и подключения к дополнительному источнику», – пояснил вице-губернатор.
Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 208 многоквартирных и 74 индивидуальных жилых домов, в которых проживают около 37 тыс человек, а также 21 социальный и 118 коммерческих объектов. Она была построена 50 лет назад. Несмотря на проведённую в 2020-2021 годах модернизацию, в котельной регулярно происходят сбои. В результате не получается выдерживать температурный и гидравлический режимы. 
 
С начала отопительного сезона произошло уже 16 технологических нарушений. Самостоятельно частник с проблемой справиться не может. Правительство области создало оперативный штаб, составило план восстановления теплоснабжения. 
 
Жителям домов в «Восточном» произведут перерасчёт за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Это будет сделано в проактивном формате – заявлений писать не надо.
«Мы считаем, что деньги, которые частник получал по тарифам от населения, недостаточно вкладывались в ремонт и модернизацию системы теплоснабжения. Ни один из котлов не был готов к сезону. Прокуратура не раз выносила собственнику предупреждение, однако меры приняты не были», – отметил Хромушин.
По его словам, представители правоохранительных органов должны принять решения с точки зрения ответственности собственника. Этот частник работает в восьми муниципалитетах. По представлению генпрокуратуры у него уже изымали имущество в городском округе Щёлково. 
 
Аналогичная ситуация была в Орехово-Зуевском городском округе, когда при наличии уголовного дела было арестовано и изъято имущество. Его передали в эксплуатацию областной компании. 
 
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В Электростали ввели режим ЧС из-за перебоев с теплоснабжением
#теплоснабжение
#котельная
#электросталь
#евгений хромушин
#вице-губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию
Путин: Конституция — это живой организм, принятые ранее поправки были необходимы
12 декабря 2023, 15:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что главное и основное в Конституции РФ — это защита прав и интересов граждан. Российский лидер отметил, что основной закон государства является живым организмом. Об этом Путин сообщил на встрече с судьями в День Конституции.
Путин подчеркнул, что поправки, принятые несколько лет назад, были необходимы из-за изменяющейся быстро ситуацией и внутри государства, и вокруг него. Глава государства добавил, что это были существенные изменения, направленные на подтверждение традиционных ценностей страны.

Напомним, 12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации.

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Дума приняла закон о традиционных ценностях в образовательной системе
12 декабря 2023, 15:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, в рамках которого будет определен гуманистический характер образования в России, который соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, в сентябре текущего года депутаты из разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым внесли на законопроект на рассмотрение палаты.

Изменения вносятся в закон «Об образовании в РФ». Уточняется, что проект создан для обеспечения четкого конституционного целеполагания системы российского образования. Основой послужил указ президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года, согласно которому методы воспитания и образования детей по сохранению и укреплению традиционных ценностей проводятся в условиях национальной идентичности.

Ко второму чтению были подготовлены поправки, согласно которым педагоги должны формировать у учеников чувство патриотизма, а также уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Кроме того, учащимся необходимо прививать уважение к закону и правопорядку, человеку труда, а также людям старшего поколения.

Кроме того, учителям необходимо формировать у детей взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонациональной России.

«Изменения послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа», - считают авторы законопроекта.

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