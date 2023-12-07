В Московской области провели областное мероприятие ко Дню инвалидов

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье прошло областное мероприятие ко Дню инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Мероприятие прошло 6 декабря в Красногорске.
«В Подмосковье большое внимание уделяется поддержке инвалидов. В регионе свыше 50 тысяч пожилых и инвалидов получают соцуслуги на дому. В этом году более 31,5 млн рублей выплатили инвалидам на покупку средств для реабилитации, свыше 200 жителей получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами», - отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Для гостей были организованы мастер-классы, фото-зоны, костюмы Снегурочкой или Дедом Морозом, а также приятные праздничные подарки
Стоит отметить, свыше 1000 жителей приняли участие в празднике. Кроме этого, большая часть из них являются участниками проекта «Активное долголетие».
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Мира Полтева