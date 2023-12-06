Компенсацию за ЖКУ получают около 20 категорий подмосковных льготников

Фото: Минсоцразвития МО
Компенсацию за жилищно-коммунальные услуги сегодня получают около 2,2 млн жителей Подмосковья. Такой статистикой поделилась министр социального развития Московкой области Людмила Болатаева.
«В регионе 2,2 млн жителей получают компенсацию за ЖКУ. Это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и другие услуги. Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготникам. Всего таких категорий порядка 20. Компенсируется от 50% до 100% суммы из платежки за ЖКУ», – пояснила министр.В Минсоцразвития уточнили, что компенсация предоставляется тем, кто зарегистрирован в Московской области и исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности.
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Лора Луганская