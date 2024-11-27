В Московской области с начала года переработали более 27 тыс. тонн ПЭТ

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В период с января по октябрь девять комплексов по переработке отходов в Подмосковье обработали более 27 тысяч тонн полиэтилентерефталата, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
КПО «Дон» — более 5,1 тысячи тонн; КПО «Север» — более 5 тысяч тонн; КПО «Юг» — более 4,5 тысячи тонн; КПО «Восток» — более 4,4 тысячи тонн; КПО «Нева» — более 4,4 тысячи тонн.
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