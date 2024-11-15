В Московской области с начала года переработали 2 млн тонн отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье с начала года переработали более 2 млн тонн отходов. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Отрасль рециклинга и вовлечения отходов во вторичный оборот на территории Московской области из года в год становится всё более передовой. Ежедневно в регионе работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь региональных операторов и около 400 заводов-переработчиков.
В Подмосковье развивается инфраструктура раздельного сбора отходов и приёма вторичных ресурсов. За 2024 год в регионе появилось более 600 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приёма тары из пластика и алюминия; свыше 1,2 тыс. ёмкостей под сухие и смешанные отходы на контейнерных площадках.
15 ноября во всём мире отмечается День вторичной переработки.
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«Сегодня благодарим всех сотрудникам отрасли – от водителей до специалистов комплексов по переработке отходов и мастеров заводов. Особое внимание – общественным организациям, экоактивистам и волонтерам, которые стремятся помочь окружающей среде и внести вклад в развитие отрасли. Результат нашей совместной работы – переработка более 2 млн тонн отходов, из которых получаются и контейнерные площадки, и предметы быта, и даже оборудование для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Мурашов.
В Подмосковье развивается инфраструктура раздельного сбора отходов и приёма вторичных ресурсов. За 2024 год в регионе появилось более 600 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приёма тары из пластика и алюминия; свыше 1,2 тыс. ёмкостей под сухие и смешанные отходы на контейнерных площадках.
15 ноября во всём мире отмечается День вторичной переработки.
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Лора Луганская