Подмосковную акцию по сдаче старых шин продлили до 25 ноября

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сроки проведения экологической акции «Сдай старые шины на «Мегабак», продлили до 25 ноября, сообщили в пресс-службе Минчистоты региона. Акция стартовала в Московской области 21 октября.
«Чтобы принять в ней участие, нужно привезти старые автопокрышки в любой из пунктов приёма «Мегабак», сделать креативное фото и разместить его в соцсети ВКонтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья выберут победителей», – рассказали в министерстве.Призёров ждут подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. Занявший 1 место получит 20 тыс. рублей; 2 место – 15 тыс.; 3 место – 10 тыс. рублей.
В министерстве напомнили, что автомобильные шины – вторичный ресурс, из которого можно получить резиновую крошку, текстильные волокна и герметики. Сегодня в рамках акции уже собрали более 300 тонн старых покрышек.
Читайте также:
В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды
В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок
Чеховских школьников научили готовить пластик к переработке
Лора Луганская