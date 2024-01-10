В Московской области у зимних грибников начался сезон охоты

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Зимние грибники вышли на охоту в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В зимний период в лесах Подмосковья можно обнаружить несколько видов съедобных грибов, которые приспособились к холодам.
Стоит отметить, что лучшим временем сбора опенка зимнего и вешенки устричной является конец октября — ноябрь, однако гриб устойчив к морозам и может собираться вплоть до наступления весенней оттепели.
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«В Подмосковных лесах в зимний период удачливый и знающий грибник может отыскать опенок зимний, устричную вешенку, дрожалку оранжевую — грибы являющиеся съедобными. <…>Зимняя грибная охота — это очень увлекательное занятие, ведь можно не только поискать грибы, но и прокатиться на лыжах, понаблюдав красоту зимнего леса и, возможно, увидеть его обитателей », — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева