В подмосковном Минэкологии призвали подкармливать зимующих птиц в морозы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Пришедшие в Подмосковье морозы стали настоящим испытанием для зимующих птиц. Поэтому их необходимо подкармливать, заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Праздничные дни в регионе ознаменовались морозами до -30°С. В такой холод зимующие птицы из-за недостатка пищи оказываются в зоне риска. Ослабленные пернатые могут не перенести сильных заморозков, поэтому их необходимо подкармливать. Однако корм должен быть правильным», – сказал глава министерства Тихон Фирсов.Так, в кормушки синицам орнитологи рекомендуют подкладывать кусочки несолёного сала, иначе пернатые могут заклевать друг друга.
«Зимой много белковой пищи не найти, все насекомые либо зарылись в землю, либо укрылись глубоко под древесной корой. И если, например, дятлы способны клювом выдолбить букашек из дерева, то синицам это не под силу. Вот и приходится пернатым в морозы прибегать к каннибализму, в отличие от своих близких родственников воробьёв», – пояснили в министерстве.Помимо сала, в кормушки для птиц можно положить нежареные и несолёные семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушёных фруктов, несолёное вареное мясо и крошки подсушенного белого хлеба. Жители Подмосковья, участвующие в акции «Покорми птиц», мастерят кормушки и кладут в них угощения для пернатых, присылая в ведомство фото.
В Минэкологии отметили, что в регионе отмечен массовый пролёт свиристелей и клестов-еловиков. Также замечены снегири, поползни, пёстрые дятлы, большие и хохлатые синицы.
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Лора Луганская