В Подмосковье выявили новое место гнездования серых и белых цапель

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В регионе выявлено новое место гнездования серых и белых цапель. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
С каждым годом в Московской области растет число белых и серых цапель.
Также специалисты рассказали, что в одном из гнезд находились три птенца в момент кормления, а во втором одна молодая особь. Стоит отметить, что большие белые и серые цапли являются важнейшим звеном в экосистеме водоемов. Пернатые контролируют численность рыбы и земноводных, поедая больных и слабых животных
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«Большая белая цапля до недавнего времени считалась залетным видом, который не гнездился на территории Подмосковья. <…> В 2023 году на карте Подмосковья появилась третья точка с доказанным гнездованием большой белой цапли. На южной границе Истринского и Рузского районов орнитологи выявили гнезда больших белых цапель», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева