В Московской области в декабре пройдёт более 180 ярмарок

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В преддверии Нового года в регионе состоится 187 тематических ярмарок: «Новогодняя» в Королёве, Красногорске, Воскресенске, Химках, Волоколамске, Домодедово, Чехове; «Зажжение новогодней ёлки» в Шатуре; «Зима в Подмосковье» в Коломне; «Узоры декабря» в Звенигороде, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова