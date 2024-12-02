В сквере театра «Огниво» в Мытищах появилось свыше 20 снеговиков

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В сквере театра кукол «Огниво» в Мытищах торжественно открылся второй фестиваль «Город снеговиков». Там появились 23 снежные фигуры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Некоторые мытищинцы участие в фестивале уже второй раз. Создание новых снежных героев стало для них семейной традицией.
Посетить «Город снеговиков», чтобы посмотреть работы детей и их родителей, можно до конца зимы. Театр предлагает зрителям проголосовать за понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий.
Голосование продлится до 20 часов 6 декабря. Принять участие в голосовании можно на сайте.
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«Театр «Огниво» всегда был для меня чем-то сказочным. Когда у меня появились две дочери, я стала водить их на все спектакли. Узнав о начале фестиваля в прошлом году, я сразу решила участвовать. Мы с дочками Викой и Катей в том году придумали Аркашика, который стал любимцем театра и провёл здесь целый год. А в этом сделали ему сестричку Сверкашку», – рассказала жительница Мытищ Олеся.
Посетить «Город снеговиков», чтобы посмотреть работы детей и их родителей, можно до конца зимы. Театр предлагает зрителям проголосовать за понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий.
Голосование продлится до 20 часов 6 декабря. Принять участие в голосовании можно на сайте.
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Лора Луганская