В Московской области в феврале стартует обновлённая игра «Зарница»

С начала снегопада, принесённого в столичный регион циклоном «Ольга», работники Московской железной дороги менее чем за сутки расчистили около 2 тысяч километров пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.