В Московской области в феврале стартует обновлённая игра «Зарница»

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Подмосковье начали подготовку к Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0.». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
По этому поводу состоялось специальное заседание Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи. Именно «Движение Первых» организует эту игру.
Принимать участие в «Зарнице 2.0.» будут мальчики и девочки 8-10, 11-13 и 14-17 лет. Отборочный этап пройдет в феврале – марте в подмосковных школах, муниципальный состоится в апреле, а региональный – в мае. Его планируют провести на базе лагеря «Юнармеец» в Щёлкове. Победители будут представлять Подмосковье в полуфинале игры.
Военно-патриотическая игра «Зарница» проводится с 1967 года. «Зарница 2.0.» проходит в новом формате.
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Принимать участие в «Зарнице 2.0.» будут мальчики и девочки 8-10, 11-13 и 14-17 лет. Отборочный этап пройдет в феврале – марте в подмосковных школах, муниципальный состоится в апреле, а региональный – в мае. Его планируют провести на базе лагеря «Юнармеец» в Щёлкове. Победители будут представлять Подмосковье в полуфинале игры.
«В этом году на территории всей страны по традиции будет проводиться военно-патриотическая игра «Зарница» под эгидой Российского движения детей и молодёжи. Наша задача – сделать всё, чтобы отборочный, муниципальный и региональный этапы прошли на самом высоком уровне. У коллег из Юнармии есть опыт проведения таких мероприятий, и мы объединим наши усилия», – сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.Она напомнила, что в прошлом году юнармейцы Московской области были в команде победителей «Зарницы».
Военно-патриотическая игра «Зарница» проводится с 1967 года. «Зарница 2.0.» проходит в новом формате.
«Пересобранная и перешитая «Зарница» будет проходить по всей стране. Для ребят подготовлено около 10 испытаний – от конкурса журналистики до техники программирования дронов, разведки», – рассказал председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Московской области Юрий Макеев.В министерстве пояснили, что участники будут соревноваться в управлении дронами, работе с радиостанциями, распознавании фейков. Они также продемонстрируют знание основ медицины, военной топографии, инженерной, огневой, тактико-специальной подготовки.
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Лора Луганская