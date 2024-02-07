На «Россия» на ВДНХ прошел региональный форум РСО Московской области

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
«2024 год является юбилейным для Российских студенческих отрядов — 20 лет современной истории студенческих отрядов и 65 лет движению. Ребята из нашего регионального отделения — одни из самых активных представителей молодежи Подмосковья. Они участвуют в грантовых конкурсах, помогают пенсионерам, собирают гуманитарную помощь, помогают семьям СВО. В Московской области отделение начало свою работу в 2020 году, сейчас оно насчитывает более 3500 активистов«, — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Читайте также:
Подмосковье приняло участие в форуме «Всё для Победы!» в Туле
Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове
Сегодня на выставке-форуме «Россия» прошёл День инфраструктуры и среды для жизни