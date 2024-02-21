В Московской области введут квоту для трудоустройства участников СВО

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Подмосковье будет введена квота для приёма на работу ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации. Это позволит помочь бойцам в поиске работы, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В конце прошлого года глава государства подписал новую редакцию закона «О занятости населения». Теперь в нём прописан приоритет по трудоустройству для соискателей, которые являются участниками СВО. На основании этого документа мы планируем внести изменения в наше законодательство. Они будут предполагать квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий», – пояснил Брынцалов.Спикер Мособлдумы напомнил, что сейчас в Московской области для участников СВО и их семей предусмотрено содействию в поиске работы. Помощь с трудоустройством оказывает фонд «Защитники Отечества».
«Бойцы, которые отважно служили на фронте, вернувшись домой, должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что смогут обеспечить благополучие своих семей», – сказал Брынцалов.Он напомнил, что ранее на федеральном уровне были приняты решения для участников спецоперации по квотам при поступлении в вузы, бесплатному переобучению, субсидиям для работодателей и наделению статусом социальных предприятий, принимающих на работу участников СВО.
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Лора Луганская