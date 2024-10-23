В Московской области за сентябрь на кадастровый учёт поставили 11 жилых домов

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В сентябре 2024 года в Московской области на кадастровый учёт были поставлены 11 многоквартирных домов, рассчитанных на 4356 квартир, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь жилья, включённого в кадастр, составляет более 330 тысяч квадратных метров, что обеспечит жильём более 3,5 тысяч семей в регионе.
Новые многоквартирные дома расположены в следующих городских округах Московской области: Красногорск, Реутов, Химки, Подольск, Лобня, Ленинский, Наро-Фоминский и Одинцовский.
Постановка на кадастровый учёт позволяет зарегистрировать право собственности на жильё, получить прописку, определить детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и выполнять другие юридические действия.
Строительство многоквартирных домов в Московской области происходит в рамках комплексного развития территорий.
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Новые многоквартирные дома расположены в следующих городских округах Московской области: Красногорск, Реутов, Химки, Подольск, Лобня, Ленинский, Наро-Фоминский и Одинцовский.
Постановка на кадастровый учёт позволяет зарегистрировать право собственности на жильё, получить прописку, определить детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и выполнять другие юридические действия.
Строительство многоквартирных домов в Московской области происходит в рамках комплексного развития территорий.
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