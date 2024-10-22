В Москве благоустроили около 1,7 тыс. дворов в этом году

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Около 1,7 тыс. дворов благоустроили в этом году в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, специалисты обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки, а также в процессе работ разбили газоны и клумбы. Заммэра отметил, что все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий москвичей.
По желанию жителей и при наличии необходимых условий также может быть выделена территория для выгула домашних животных, заключил Бирюков.
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