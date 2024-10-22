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В Москве благоустроили около 1,7 тыс. дворов в этом году

Заммэра Бирюков: в Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов
22 октября 2024, 16:51
Фото: iStock/avstraliavasin

Фото: iStock/avstraliavasin

Около 1,7 тыс. дворов благоустроили в этом году в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.


По словам Бирюкова, специалисты обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки, а также в процессе работ разбили газоны и клумбы. Заммэра отметил, что все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий москвичей.

По желанию жителей и при наличии необходимых условий также может быть выделена территория для выгула домашних животных, заключил Бирюков.

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На форуме в Москве обсудят совершенствование демографической политики
22 октября 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Тематический трек «Год семьи» будет в центре внимания итогового форума Сообщество», который пройдёт в Москве 1 и 2 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Общественной палаты России.
В рамках трека состоятся секции по совершенствованию демографической политики России. Модератором обсуждений выступит председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Информационным партнёром форума выступит «Радио 1».

Благополучная многодетная семья как традиция

Что нужно сделать, чтобы многодетная семья стала нормой жизни общества и ориентиром государственной стратегии? Как сформировать систему помощи, благодаря которой количество многодетных семей будет расти, а рождение третьих и последующих детей обеспечит воспроизводство населения? Какая поддержка необходима субъектам Федерации, реализующим золотой стандарт региональных мер поддержки многодетных без учёта критерия нуждаемости?

На эти и другие вопросы ответят участники стратегической сессии «Благополучная многодетная семья как традиция, ценность и философия жизни российского общества», которая пройдёт 1 ноября на итоговом форуме «Сообщество».

В рамках указа президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей» разрабатывают региональные меры поддержки. В послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил главный подход к реализации указа: «Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне, отталкиваясь от запросов людей».

Общественная палата России и региональные общественные палаты осуществляют общественный контроль и мониторинг реализации послания президента.

Как утверждают эксперты, меры поддержки на федеральном и региональном уровнях должны предоставляться не по принципу нуждаемости, а по факту многодетности. Правительство разрабатывает документ стратегического планирования в сфере демографической и семейной политики. Новая стратегия должна стать основной для повышения рождаемости и перезагрузки демографической политики.
«Универсальная модель поддержки многодетных – стратегия на период до 2030 года и долгосрочный период. Многодетность должна стать не только ценностью, которой она и сейчас является для большинства семей страны, но и возвращённой традицией, нормой, которая должна получать всестороннюю поддержку со стороны государства», – заявил Рыбальченко.
Активная и продолжительная жизнь, укрепление связи поколений

Новый нацпроект «Активная продолжительная жизнь», предложенный Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию в этом году, направлен на формирование культуры активного социального долголетия, укрепление связи поколений и сохранение традиций многопоколенной семьи.

Реализацию проекта обсудят участники форума «Сообщество» 2 ноября в рамках секции «Активная продолжительная жизнь и укрепление связи поколений».

На повестке – вопросы о том, каким должен быть новый национальный проект, какие успешные региональные практики должны получить развитие в его рамках, как достигнуть целевого показателя ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2030 году.
«Комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей направила в правительство и Госсовет предложения по разработке проекта. Они обсуждались и поддержаны на предыдущих форумах «Сообщество». На итоговом мероприятии будут обсуждать меры поддержки многодетных семей, которые вошли в специальный доклад Общественной палаты «Семья и дети в России», – сообщил Рыбальченко.
Закон о запрете склонения к абортам

Острую проблему склонения женщин к искусственному прерыванию беременности врачом, работодателем, отцом ребёнка и родственниками обсудят эксперты на площадке круглого стола «Законодательные и проектные демографические инициативы. Практика регионов».

Предлагаемый регионам законопроект оберегает женщин от манипулирования, шантажа и прямого склонения к прерыванию беременности. Нормативно-правовой акт предусматривает введение за это административной ответственности. Исключение – медицинские показания к аборту.

Предлагаемые демографические инициативы позволят регионам комплексно решать демографические задачи, объединяя усилия государства, церкви, бизнеса, общественных и некоммерческих организаций. Сегодня 12 регионов страны приняли Закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.
«Законопроект защищает право женщин на материнство и является продолжением федеральной программы «Здравствуй, мама». Продвижение идеи сбережения семьи и детей отвечает курсу развития демографической политики и социальной поддержки в России», – отметила зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и традиционных ценностей, автор программы «Здравствуй, мама» Наталья Москвитина.
Итоговый форум «Сообщество» состоится в кластере «Ломоносов» по адресу: Москва, Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация участников по ссылке.

Тема форума – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».

Программу и список спикеров можно найти на сайте форума «Сообщество».

Для аккредитации СМИ нужно отправить заявку на электронную почту: press@oprf-media.ru.

Программа мероприятий направлена на выявление общественных инициатив, применимых для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. Участники сформулируют предложения в новые национальные проекты.

Следить за новостями форума можно будет в официальном телеграм-канале Общественной палаты России. Форум «Сообщество» также представлен в соцсети «ВКонтакте».

В этом году региональные форумы «Сообщество» прошли в Иркутске, Калуге и Магасе.

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Синоптик Позднякова предрекла Москве дождливое окончание октября
22 октября 2024, 16:15

Фото: iStock/Germanovich

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает дождливое окончание октября.
«Последние числа октября будут с дождями, может быть даже значительными. То есть без осадков, без нормы осадков, октябрь не останется», — пояснила в беседе с «Москвой 24» специалист.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и в конце текущей недели возможны небольшие осадки. Также в основном москвичей ждёт пасмурная погода.

«В Москве до пятницы сохранится преимущественно пасмурная погода, без существенных прояснений, но небольшие дожди тоже будут. Температура воздуха будет выше климатической нормы ненамного, на 1-2°С. Максимальная температура в Москве ожидается завтра, около 10-12°С, по области 8-13°С. В четверг на пару градусов похолодает. В пятницу ночью будет проходить холодный фронт, днём похолодает до 4-9°С. В пятницу ночью — 1-6°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщал, что тёплая и солнечная погода в Москве и области продлится как минимум сутки.

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Под Наро-Фоминском снесли разрушенное здание бывшего сельсовета
22 октября 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Назарьево Наро-Фоминского городского округа ликвидировали аварийное здание бывшего сельсовета. Работы на улице Центральной проводили в рамках ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Здание площадью 105 кв. м. построили в 1962 году. В 1994-м объект был выведен из эксплуатации и заброшен. Со временем постройка разрушилась. В связи с моральным и физическим износом одноэтажное деревянное строение было признано аварийным. В 2022 году сменился правообладатель объекта, и сооружение внесли в список для ликвидации», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас работы по демонтажу, расчистке участка и вывозу строительного мусора были завершены

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

По данным Мособлархитектуры, на территории Наро-Фоминского городского округа выявлено 143 объекта незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 83 объекта. Это 58% от общего количества.

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#московская область
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Российский телеведущий Андрей Егоршев умер в 59 лет
22 октября 2024, 15:40

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев скончался в возрасте 59 лет. Об этом написала его супруга Мария в своем блоге в Facebook*.
Утверждается, что мужчина умер в итальянском городе Ламеция-Терме. Причина смерти Егоршева не раскрывается.

Андрей Егоршев родился 26 сентября 1965 года в Жуковском. В 1993 году он окончил факультет журналистики МГУ.

С 1992 —1999 журналист вел программу «Пресс-экспресс». Позднее сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

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Петербургский депутат Крупник предложил оснастить такси перегородками
22 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром.
Он пояснил, что такая мера способствует безопасности всех участников движения, а в частности поможет предотвратить физические конфликты между клиентом и водителем.

«Учитывая положительный зарубежный опыт и востребованность такой практики в нашей стране, прошу оценить перспективность использования подобных барьеров в отечественных автомобилях такси. Внедрение таких барьеров положительно скажется на безопасности поездок на такси, улучшит санитарную ситуацию внутри автомобилей и будет способствовать привлекательности и росту авторитета профессии водителя такси», — приводит RT текст обращения Крупник на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта.

До этого водителям напомнили, на что лучше всего ориентировать при выборе авторегистратора. Как пишет Общественная Служба Новостей, при выборе такой техники следует учитывать типы видеорегистраторов, их разрешение, угол обзора и фокусное расстояние, радар-детектор, G-сенсор и другие дополнительные технологические функции.

Ранее сообщалось, что свыше 70 тыс. заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг.

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«Сигнальная система»: Аллерголог перечислила, какие продукты могут вызвать отёк Квинке
Аллерголог Лапа: отёк Квинке может случиться из-за меда или шоколада
22 октября 2024, 15:21

Фото: iStock/Elena Slepitskaya

Девушка получила отёк Квинке после употребления «трендового» дубайского шоколада. У нее возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что отек Квинке может спровоцировать все, что угодно, но чаще всего — сладкое.
«Сейчас родители отказать детям не могут, и те едят очень много сладкого. Чувствительность развивается в геометрической прогрессии. Ангио-отеки очень серьезны. Сейчас дети болеют многими хроническими заболеваниями, и когда это в иммунной системе встречается, происходит такое воспаление сосудов», — сказала врач.

По ее словам, при гиперчувствительности иммунной системы лучше сразу обратиться к специалисту — иммунологу, аллергологу, педиатру.
«Первый признак такой аллергии — отек губ. И если мы не продолжаем есть, то этим и заканчивается первая встреча с заболеванием. В следующий раз надо исключить из еды то, что это вызвало. Это, как правило, мед, шоколад и всякие миксовые сладости. Это сигнальная система иммунной системы», — объяснила аллерголог.

Она добавила, что по совету врача всегда можно пройти обследование на предмет аллергии, чтобы избежать опасных, непредсказуемых ситуаций.

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IT-специалист Можаев объяснил значение технологической суверенности РФ
22 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/Sergey Shulgin

Замгенерального директора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев заявил, что технологическая суверенность обретает стратегическое значение для нашей страны.
По его словам, одно из главных направлений цифровизации связано с вопросами именно информационной безопасности.

«В условиях всё большего проникновения информационных систем в повседневную жизнь и зависимости от них этот аспект стал критически важным. В рамках информационной безопасности выделяются такие направления, как управление доступами, защита персональных данных, борьба с кибератаками и утечками информации», — прокомментировал в беседе с RT Можаев.

До этого руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал о помощи ИИ в работе столичных врачей.

«Большие данные – возможности неинвазивной диагностики в большом масштабе, это реально работающий ИИ. Проанализировали более полумиллиона КТ-снимков, которые выполнялись в том числе в наших КТ-центрах и поликлиниках, и рассчитали у каждого этого пациента кальциевый индекс. Мы имеем порядка 70 тыс. пациентов, у которых он свыше четырёх, и они составляют когорту больных, на которых направлено наше пристальное внимание», – приводит АГН «Москва» слова Хрипуна.

Ранее сообщалось, что свыше 24 тысяч случаев нелегальной торговли выявили в Московской области благодаря системе с искусственным интеллектом, запущенной в мае прошлого года.

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Подмосковные коммунальщики получили 30 «ГАЗелей» для плановых и аварийных работ
22 октября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минчистоты

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закупило 30 новых «ГАЗелей». Они будут задействованы в 18 муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Больше всего автомобилей поступило в городские округа Балашиха и Истра. В начале ноября ожидается ещё 33 единиц автотранспорта в 12 подмосковных городских округах.

Газели будут использовать для перевозки инструментов и материалов во время плановых и аварийно-восстановительных работ. Машины станут помощниками для рабочих во время обслуживания придомовых территорий.
«До начала зимнего сезона во все муниципалитеты региона передадут около 350 единиц техники. Это 72 самосвала; 56 мини-погрузчиков; 79 тракторов; 14 ломовозов; 63 «ГАЗели», а также 62 погрузчика-экскаватора», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в министерстве, спецтранспорт закуплен по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

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#московская область
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Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру
Депутат Гаврилов: в России дети имеют право продавать квартиры с 14 лет
22 октября 2024, 14:26

Фото: iStock/fizkes

Россияне имеют право продавать недвижимость с 14 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов, пишет NEWS.ru.
По словам Гаврилова, чтобы подросток в возрасте 14-18 лет смог самостоятельно принимать участие в сделке по продаже недвижимости, ему нужно получить письменное согласие законных представителей или органов опеки.

«Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — цитирует парламентария NEWS.ru.

Депутат отметил, что эмансипированные дети могут заключать любые сделки без разрешения взрослых. Уточняется, что статус эмансипированного можно получить с 16 лет.

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