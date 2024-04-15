В Московской области за сутки зафиксировали половину месячной нормы осадков

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В Подмосковье за минувшие сутки выпало около половины климатической нормы осадков для апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Наибольшее количество влаги зафиксировано в Наро-Фоминске – 16 мм. Это эквивалентно половине климатической нормы всего месяца», – написал Тищковец в своём телеграм-канале.Он уточнил, что в Москве на опорной метеостанции на ВДНХ за сутки выпало 8 мм осадков – более 20% от месячной нормы. При этом в Бутове зафиксировали 13 мм влаги. Это 35% от всего количества осадков в текущем месяце.
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