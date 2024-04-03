Синоптик Вильфанд заявил о настоящем лете в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о рекордно высоких для начала апреля температурах в Москве.
«За весь период инструментальных наблюдений в начале апреля еще не было таких высоких температур. И можно уверенно сказать, что в столицу пришла не весна, а настоящее лето! Вчера на нашей реперной станции на ВДНХ была зафиксирована температура в 23°C! Подобные значения характерны для первой декады июля!» — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.
Он объяснил такое погодное приходом воздушных масс в европейскую часть России из Африки.
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Мелисса Тимофеева