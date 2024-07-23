В Московской области заметили активизацию бражников

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Энтомологи и натуралисты заметили активность мотыльков бражников в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти пушистые ночные бабочки отличаются умением быстро махать крыльями и зависать на одном месте, как птицы колибри.
Как отметили в министерстве, в Московской области обитает несколько видов бражников, занесённых в Красную книгу. Это бражник слепой, прозерпина, языкан обыкновенный, шмелевидка жимолостная и титий.
А в прошлом году в Подмосковье заметили крупного бражника вьюнковыого Это второй по величине бражник в Европе после знаменитой мёртвой головы, достигающий 12 см в длину.
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«Бражники – очень интересные безобидные и полезные насекомые. Это ночные бабочки, питающиеся нектаром цветов с помощью длинного хоботка. Эти мотыльки являются рекордсменами по его длине среди всех насекомых. У некоторых тропических видов длина ротового аппарата в вытянутом состоянии может достигать 28 см. Бражники играют важную роль в опылении и размножении растений», – пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Как отметили в министерстве, в Московской области обитает несколько видов бражников, занесённых в Красную книгу. Это бражник слепой, прозерпина, языкан обыкновенный, шмелевидка жимолостная и титий.
А в прошлом году в Подмосковье заметили крупного бражника вьюнковыого Это второй по величине бражник в Европе после знаменитой мёртвой головы, достигающий 12 см в длину.
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Лора Луганская