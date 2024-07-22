В озере в Луховицах нашли сразу три краснокнижных вида животных

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Представителей трёх редких видов животных обнаружили зоологи в одном из озёр в городском округе Луховицы — ужа, тритона и жабу-чесночницу, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В одном из луховицких озер специалисты обнаружили сразу три вида животных, занесенных в Красную книгу Московской области: и чесночницу обыкновенную, гребенчатого тритона и ужа обыкновенного», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он подчеркнул, что проживание в водоёме представителей редких видов фауны указывает на экологическое благополучие озера и его здоровую и стабильную экосистему. Важнейшими благоприятными факторами являются чистая вода и большая кормовая база.
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