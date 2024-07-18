В Московской области начался лёт крупных жуков усачей-кожевников

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / А. Ульянов
В Подмосковье начался период лёта жуков усачей-кожевников. Энтомологи и натуралисты заметили этих жесткокрылых в парках и лесах региона, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Это второй по величине жук, обитающий в нашем регионе. Он уступает только жуку-оленю. Также он считается третьим по величине в России и одним из самых крупных представителей своего семейства в Европе. Эти жесткокрылые могут достигать 5 см в длину, умеют летать и имеют внушительные жвала», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По словам учёных, с середины июля до начала сентября у этих насекомых – период размножения. Усач-кожевник не занесён в Красную Книгу Московской области, однако отлавливать его в это время не рекомендуется, так как этот период важен для поддержания и сохранения популяции.
Около месяца назад Минэкологии предупреждало жителей о начале лёта краснокнижных жуков-оленей. Ведомство просило жителей не ловить этих редких жуков и сообщать специалистам о встречах с ними.
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Лора Луганская