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В Московской области начался лёт крупных жуков усачей-кожевников

18 июля 2024, 19:19
Фото: пресс-служба Минэкологии МО / А. Ульянов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / А. Ульянов

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В Подмосковье начался период лёта жуков усачей-кожевников. Энтомологи и натуралисты заметили этих жесткокрылых в парках и лесах региона, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Это второй по величине жук, обитающий в нашем регионе. Он уступает только жуку-оленю. Также он считается третьим по величине в России и одним из самых крупных представителей своего семейства в Европе. Эти жесткокрылые могут достигать 5 см в длину, умеют летать и имеют внушительные жвала», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам учёных, с середины июля до начала сентября у этих насекомых – период размножения. Усач-кожевник не занесён в Красную Книгу Московской области, однако отлавливать его в это время не рекомендуется, так как этот период важен для поддержания и сохранения популяции.



Около месяца назад Минэкологии предупреждало жителей о начале лёта краснокнижных жуков-оленей. Ведомство просило жителей не ловить этих редких жуков и сообщать специалистам о встречах с ними.

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Врач Валуйская объяснила причины инсульта в молодом возрасте
18 июля 2024, 19:18

Фото: iStock/peterschreiber.media

Врач-невролог Юлия Валуйская заявила, что причинами инсульта в молодом и детском возрасте могут быть аневризма или разрыв сосуда.
«В детском и молодом возрасте основная причина — это спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия. Также риск разрыва патологических сосудов и приобретено хрупких артерий значительно возрастает на фоне расстройств психики», — отметила в беседе с Газета.ру Валуйская.

Она отметила, что в целом это заболевание молодеет, на что влияют такие факторы, как качество питания, интоксикации, образ жизни и т. д.

Ранее врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что «рассеянный склероз» является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.

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Стало известно о резком падении рынка вторичного жилья в Москве
18 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/yavorskiy

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил о сокращении спроса на готовое жилье в Москве на 28% за год.
При этом эксперт отметил, что россияне сместили фокус внимание на новостройки.

«На рынке готового жилья сейчас снижается спрос на квартиры в старых домах, но увеличивается на свежие новостройки. В Москве порядка 40% вторичного рынка — это готовые ЖК, построенные в последние годы. Это наиболее востребованные варианты, но еще интереснее предложения от застройщиков, которые предлагают субсидированную ипотеку и трейд-ин», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор строительной компании Дмитрий Голев.

Ранее коммерческий директор компании-девелопера Лилия Арцибашева заявляла о том, что в Москве в настоящее время наблюдется дефицит жилья с раздельной кухней.

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В Истре проведут новую акцию по раздельному сбору вторсырья
18 июля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Истре 17 августа снова проведут экологическую акцию по раздельному сбору вторичного сырья с участием жителей и эковолонтёров. Такие мероприятия проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Присоединившись к акции по утилизации отходов, вы сделаете важный шаг к более чистой и здоровой экологии. Сделать это может любой желающий. Просто возьмите вторсырьё и передайте его волонтёрам. Принимаются бумага, картон, газеты, журналы, пластиковые бутылки, ёмкости от моющих средств, упаковки от продуктов, жестяные и алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки, за исключением хрусталя, тонкого стекла, фаянса и фарфора», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что принести можно также батарейки, аккумуляторы и некрупногабаритную бытовую технику. Как напомнили в надзорном ведомстве, вторсырьё должно быть чистым, без остатков пищи и бытовой химии.

Акция состоится 17 августа с 13:30 до 15:00 в Истре у входа в парк «Шишкин лес».

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Профессор Крушельницкая заявила о главной причине выгорания учителей
18 июля 2024, 18:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

Профессор, завкафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая заявила, что основной причиной выгорания педагогов является неудовлетворенность взаимодействием с родителями.
«Одной из главных причин профессионального выгорания учителей является неудовлетворенность общением с родителями учеников. Это связано с тем, что учителя и родители часто предъявляют друг к другу различные требования, но не достигают конструктивного взаимодействия для обеспечения условий благоприятного развития детей», – пояснила в беседе с Газета.ру Крушельницкая.

Она добавила, что отношение педагогов и родителей могут не складываться и из-за нехватки умения у первых гармонично выстраивать коммуникацию.

При ощущении выгорания специалист рекомендовала учителям обращаться за психолого-консультационной помощью.

Ранее врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» раскрыла, к чему может привести выгорание на работе.

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Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине
Генерал Алаудинов осудил поступок заехавшего на пляж в Мариуполе на авто чеченца
18 июля 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Генерал-майор Апти Алаудинов осудил действия чеченца, который заехал на пляж Мариуполя на машине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, плохие люди есть среди представителей любой национальности, но поведение отдельных граждан зачастую приводит к обвинениям в адрес целых наций. Командир «Ахмата» отметил, что подобное поведение не соответствует концепции первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и политике лидера республики Рамзана Кадырова.

Алаудинов выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.

Напомним, инцидент произошел на пляже Песчаный. Уроженец Урус-Мартановского района Чечни вместе со своей семьей заехал прямо на пляж на внедорожнике. Отдыхающие возмутились и попросили мужчину убрать автомобиль, но начался конфликт. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать.

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ЦБ объяснил необходимость боевого оружия для сотрудников регулятора
18 июля 2024, 18:42

Фото: iStock/hank5

В пресс-службе заявили, что право на ношение боевого стрелкового оружия, проект постановления о котором подготовили правительство с Росгвардией, объясняется обеспечением безопасности сотрудников в новых регионах страны.
«Законом «Об оружии» уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование. Проект Постановления Правительства РФ уточняет установленный законодательством перечень должностей. Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — отметили в беседе с Газета.ру в пресс-службе ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять и регулировать конфликты интересов с 1 января 2025 года.

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В Великобритании археологи нашли под отелем 24 древних скелета
18 июля 2024, 18:27

Фото: iStock/Tennessee Witney

В Великобритании археологи и волонтеры обнаружили 24 скелета во время раскопок на территории отеля. Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что раскопки велись на территории The Old Bell Hotel в городе Малмсбери. Здание отеля находится очень близко к аббатству Малмсбери. Возраст найденных останков составляет около тысячи лет.

Раскопки в Малмсбери проводились одновременно в тринадцати локациях в честь праздника Bid Athelstan Dig Day, названного так в честь первого англосаксонского короля, который правил Англией. По словам представителя Cotswold Archaeology, обнаружение скелетов рядом с церковью не редкость, однако число захоронений поражает воображение.

Специалист отметил, что останки принадлежат саксам.

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Правительство увеличит выплаты переехавшим в новые регионы России медикам
18 июля 2024, 18:17

Фото: iStock/megaflopp

Премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания правительства заявил, что единовременные выплаты для медиков, которые переехали в новые российские регионы, вырастут в два раза.
Уточняется, что выплаты врачам увеличатся до двух миллионов рублей, а фельдшеры, медсестры и иные специалисты среднего медицинского звена будут получать до миллиона рублей. По словам Мишустина, на эти цели из федерального бюджета выделят более миллиарда рублей, из которых больше 350 млн на текущий год.

Мишустин также подписал соответствующее постановление.

Ранее глава российского государства заявил, что с 1 марта 2024 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, трудящихся в малых городах и сёлах.

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«Не витаминка»: эксперты раскрыли, что будет со звездами, худеющими с помощью Оземпика
Фармакологическая катастрофа: Эксперты назвали последствия употребления Оземпика
18 июля 2024, 18:07

Фото: iStock/Prostock-Studio

27-летняя Барби Феррейра, известная по роли Кэт Эрнандес в сериале «Эйфория», шокировала фанатов своим резким похудением. Она была звездой бодипозитива и, по словам поклонников, помогала полюбить себя, а на последних опубликованных фотографиях актриса показала свою тонкую талию. Люди подозревают ее в использовании препарата для похудения Оземпик.
В российском шоу-бизнесе артисты тоже зачастую шокируют резким изменением своих форм. Так, например, в использовании препарата для похудения обвиняют Анастасию Ивлееву, Бьянку и других.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что этот препарат является прекрасным инструментом только в руках врача, а его опасность в том, что люди ошибочно считают Оземпик заменой всего питания.

«Опасен этот препарат тем, что человек использует продукт как источник питания, отказывая себе в завтраке, обеде и ужине, потому что регуляция аппетита происходит однозначно. Человек понимает, что ему не хочется есть, и, собственно, не использует питательные компоненты для поддержания своего организма и не меняет пищевое поведение», — поделилась эксперт.

По ее словам, такое неверное отношение к препарату накопит различные проблемы, которые выясняются со временем.

«Отказавшись от Оземпика, человек обязательно наберет вес. Еще накопит поломки на фоне тех дефицитов, которые он может получить при отсутствии сбалансированного питания в целом», — поделилась врач.

Также, по словам Маргариты Королевой, к такому препарату есть особые противопоказания, которые тоже должен учитывать каждый лечащий врач.

«Это не витаминка. Если у человека были какие-то оперативные вмешательства на кишечный тракт, есть серьезные изменения в поджелудочной железе, изменения по метаболическому синдрому и сахарному диабету, имеет место быть подозрение на онкологию или заболевания щитовидной железы, то нельзя принимать препарат», — заявила специалист.

Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» привел пример из истории, когда случилась фармакологическая катастрофа из-за препаратов похудения.

«Фармакологическая катастрофа была в середине 80 годов, когда в одном из препаратов для похудения нашли побочный эффект в виде порока сердца. И это обнаружили спустя примерно пять лет после его широкого применения. Десятки тысяч людей пострадали от сердечной проблемы и делали операцию на сердце», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что с тех пор к подобным препаратам относятся с особым вниманием.

«У Оземпика есть хороший эффект — замедление опорожнения, то есть в желудке после приема пища задерживается дольше, что дает дольшее насыщение. На уровне гормонов Оземпик способствует освобождению инсулина на повышение уровня глюкозы после еды, это тоже может повлиять на более эффективный контроль за своей массой тела», — поделился диетолог.

По его словам, несмотря на популярность препарата, пользуются им люди зачастую неверно, что ведет за собой неприятный последствия.

«Наиболее верный протокол для Оземпика должен быть краткосрочный, это препарат для входа в диету. Допустим с понедельника она решила начать новую жизнь, села на диету, но ее мучает вечерний жор. Месяц на Оземпике еще нормально, а когда он применяется на протяжение всего курса снижения веса, то мы наблюдаем самые нехорошие его последствия, а именно отсутствие изменения привычек пищевого поведения, а это чревато рецидивом», — подчеркнул врач.

По его мнению, люди из шоубизнеса не делятся подобным процедурами, потому что не хотят распространятся о том, что ради стройной фигуры идут на какие-то риски, а во-вторых, не хотят, чтобы их называли слабовольными.

«Существует предвзятое отношение, что человек, который худеет с помощью каких-то препаратов, слабовольный. Это неправильная точка зрения, но она имеет место быть, конечно», — заключил специалист.

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