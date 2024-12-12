В Московской области запустили интерактивную карту новогодних ярмарок

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На сайте «МОй АПК» появился новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новогодние ярмарки дарят жителям и гостям региона возможность приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться зимними развлечениями. Найти праздничные ярмарки рядом с домом поможет интерактивная карта», — рассказал директор ИТ-компании — «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
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