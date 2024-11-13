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Подмосковная кондитерская фабрика приняла участие на ярмарке «Сделано в России» в Китае

Фото: istockphoto / AnnaPustynnikova

Фото: istockphoto / AnnaPustynnikova

Оригинал
С 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ). Более 100 компаний из 40 регионов страны представляют свою продукцию под национальным брендом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


На выставке представлена продукция подмосковной кондитерской фабрики «Волшебница». Посетители ярмарки могут попробовать и приобрести различные виды конфет, такие как «Ассорти» со вкусом солёной карамели, французского пралине, пломбира и «Трюфеля», а также фрукты в шоколаде.

Фестиваль проходит возле храма Ухоу и пешеходной улицы Цзиньли. Заинтересованные китайские компании имеют возможность провести деловые встречи с участниками выставки и обсудить перспективы сотрудничества.

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В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman
На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с пресс-секретарем Shaman
13 ноября 2024, 17:04

Фото: istockphoto.com/ru/Robert Nieznanski

Церемония прощания с руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы», пресс-секретарем певца Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом траурном зале столичного Троекуровского кладбища. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемонию прощания посетили близкие, друзья и коллеги покойного, в том числе певец Ярослав Дронов (Shaman), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко и другие. Уточняется, что прощание с Коробковым-Землянским проходит в закрытом формате.

Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Тело мужчины обнаружила его жена. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка. Согласно информации следствия, результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

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В Красногорске почтили память погибших полицейских
13 ноября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел почтили память погибших товарищей. Мероприятие прошло у мемориала, возле здания Управления МВД по городскому округу, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В церемонии приняли участие родственники тех, кто до конца остался верен присяге и профессиональному долгу. Собравшиеся отдали дань уважения памяти близких, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу», – говорится в сообщении.
Это стало символом вечной памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая закон и правопорядок.

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В подмосковном форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли участие 1,5 тыс. человек
13 ноября 2024, 16:57

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Флагманский молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ» состоялся в Московской области. Мероприятие проводится во второй раз, и если гостями первого форума стали 500 человек, то в этом году число участников увеличилось в три раза — до полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе четырёхдневного форума для участников проводили различные активности по нескольким направлениям: информационная безопасность, ораторское искусство, социальные навыки, организация мероприятий и медиашкола.
Участников поприветствовала Екатерина Швелидзе — глава министерства информации и молодежной политики Московской области, организовавшего форум.

«Передаю вам тёплый привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания», — сказала Екатерина Швелидзе.
​Екатерина Швелидзе ​(фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

Впечатлениями от форума поделились его участники. Например, на Данила Соловьев из Егорьевска самое большое впечатление произвело выступление военного обозревателя Александра Безсонова, который объяснил слушателям, как создаются информационные фейки. А участница «Движения Первых» из Пушкинского округа Арина Костикова отметила мастер-класс филолога и блогера Марии Смолиной, которая рассказала, как создавать популярные блоги и писать интересные посты.

Ребятам запомнилось и выступление философа Александра Дугина, а также документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна».

Кроме того, в последний день форума для участников устроили концерт, на котором выступили молодые исполнители: артист из Донецка Дима ОМ, подмосковная певица Василиса Бушуева, «Рубеж Веков» и Beloboka.

Ранее сообщалось, что в форуме принимает участие молодёжь из Московской области, новых территорий России и из Беларуси.

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#московская область
#подмосковье
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В Егорьевске построили овощехранилище вместимостью 3,5 тысячи тонн
13 ноября 2024, 16:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В деревне Демидово Егорьевского городского округа завершено строительство овощехранилища вместимостью 3,5 тысячи тонн. Объём инвестиций в строительство и запуск составил 24 миллиона рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Инвестором проекта выступила компания ООО «Лесные Дали», специализирующаяся на выращивании овощей и их переработке.

Кроме строительства хранилища компания также строит цех по переработке овощей, предназначенный для очистки и варки. Инвестиции составят 70 миллионов рублей, будет создано 20 рабочих мест. Запуск цеха планируется в декабре 2024 года.

Компания ООО «Лесные Дали» была основана в 2005 году и является современным сельскохозяйственным предприятием полного цикла с более чем 3100 гектарами сельскохозяйственных угодий и парком современной сельскохозяйственной техники. Основные культуры, выращиваемые на предприятии, включают картофель, свёклу, морковь и чеснок.

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«Дружественная атмосфера»: участник из Запорожской области о форуме «МЫ – РОССИЯ»
13 ноября 2024, 16:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье завершился флагманский молодежный форум «МЫ – РОССИЯ». Он собрал 1500 ребят из всех городских округов Подмосковья, новых регионов РФ, Белоруссии.
Представитель молодежной организации волонтерской роты «Боевого братства» в Запорожской областиИван Смоленков в беседе с «Радио 1» поделился своими впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ».
«Впечатления от форума у меня только самые наилучшие. Очень-очень понравилась абсолютно вся программа, приятно было общение с лекторами, со спикерами, и особенно хотелось бы отметить очень дружескую, предрасполагающую к общению атмосферу», — сказал он.

Иван особенно отметил тактическую медицину, где инструкторы показывали, как оказывать первую помощь.
«Инструкторы обращались к нам не просто как к рядовым участникам, а называли нас «коллегами», что стимулировало и помогало более активно погружаться в процесс», — рассказал он.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По словам собеседника, участникам удалось пообщаться друг с другом и обменяться контактами.
«Мы пообщались с ребятами из ДНР и ЛНР, а также с теми участниками, которые представляли Республику Беларусь. С ребятами из Коломны очень дружественная атмосфера сложилась. У нас уже общая группа есть. Думаю, эта дружба будет длиться очень-очень долго. Мы Подмосковье очень любим, хоть и находимся далеко», — сказал представитель молодежной организации волонтерской роты «Боевого братства».

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#культура
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Управляющие компании Подмосковья в первую неделю ноября оштрафовали на 5,7 млн. рублей
УК Подмосковья в первую неделю ноября оштрафовали на 5,7 млн. рублей
13 ноября 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье за первую неделю ноября рассмотрели 54 административных дела в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля. Сумма штрафов превысила 5 млн 750 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В половине случаев управляющие компании и их должностные лица получили предупреждения, так как правонарушение было замечено впервые. Предупреждение служит напоминанием о необходимости соблюдения законодательства. В случае повторного нарушения наказание уже будет выражаться в виде штрафа», – пояснили в пресс-службе.
Как напомнили в ведомстве, закон допускает использование предупреждения как меры наказания, стимулируя управляющие компании исправлять свои ошибки.

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В поликлиниках Каширы стартует акция «Спасибо, доктор»
13 ноября 2024, 16:31

Фото: istockphoto / Pogonici

С 13 по 20 ноября в поликлиниках Подмосковья проходит акция «Спасибо, доктор», приуроченная ко Дню педиатра. Маленькие пациенты и их родители могут выразить свою признательность медицинским работникам, оставив пожелания на открытках, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В зоне ожидания детской поликлиники Каширского медицинского учреждения созданы комфортные условия для детей и их родителей: установлены столы с цветной бумагой, карандашами и фломастерами для изготовления открыток.

Кроме того, в больнице размещены инструкции, которые помогут детям и взрослым написать добрые слова для врачей. Готовые открытки можно опустить в специальный ящик «Спасибо, доктор», расположенный рядом со столами в зоне ожидания.

Такая акция напомнит всем медицинским работникам о важности их работы.

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#праздник
#подмосковье
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Льготы ветеранам боевых действий в 2024 — 2025 году: как получить и кому положены
13 ноября 2024, 16:14

Фото: istockphoto / zim286

Льготы для ветеранов боевых действий — это комплекс мер социальной поддержки, включающий как единовременные, так и регулярные выплаты, а ещё компенсации за коммунальные услуги и другие привилегии. Обо всех льготах подробно расскажет «Радио 1».

Какие льготы имеют ветераны боевых действий


Статус ветерана боевых действий (ВБД) присваивается лицам, участвовавшим в военных операциях. Если россиянин принимал участие в военных действиях в Чечне, Сирии, Афганистане, специальной военной операции или других вооруженных конфликтах, он имеет право на получение данного статуса. Ветеранам выдается специальное удостоверение.

Согласно статье 28 Федерального закона «О ветеранах», льготы и меры поддержки, установленные этим законом, предоставляются исключительно при наличии удостоверения ветерана.

Федеральные льготы


Ветеранам боевых действий на федеральном уровне предоставляются ежемесячные денежные выплаты, а также пенсионные и жилищные льготы, компенсация расходов на аренду и содержание жилья и право на бесплатное медицинское обслуживание.

Ветераны имеют право на:

  • повышенную на 32 % пенсию;
  • медицинскую помощь без очереди;
  • обслуживание в госпиталях для ветеранов войн;
  • путёвки в санатории при наличии медицинских показаний;
  • бесплатные протезы и ортопедические изделия, такие как костыли, трости, специальная обувь, стельки и т. д. Зубные протезы в этот список не входят.

Региональные льготы


Региональные льготы представляют собой дополнительные меры социальной поддержки, которые устанавливаются каждым регионом отдельно.

Они включают надбавки к ежемесячным дополнительным денежным выплатам, возможность обучения в высших учебных заведениях на бюджетной основе, а также освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество в Московской области.

В Москве ветераны боевых действий могут бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта, получать ежемесячную компенсацию за услуги стационарной телефонной связи, а также скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и вывоз мусора.

Коммунальные льготы


Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию в размере 50 % стоимости услуг ЖКХ, вне зависимости от количества проживающих с ними на одной жилплощади. Это распространяется на услуги по управлению жилым домом, взносы на капитальный ремонт, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД).

Транспортные льготы


Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте во многих регионах. Проезд в пригородных поездах может быть как бесплатным, так и со скидкой.Кроме того, один раз в год ветеранам предоставляется бесплатный проезд до места лечения и обратно.

Налоговые льготы


Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество, включая квартиры, гаражи, машиноместа, дома и другие объекты, указанные в Налоговом кодексе Российской Федерации. Главное условие — объект не должен использоваться в коммерческих целях, и льготу можно оформить только на одно помещение.

Если ветеран владеет земельным участком, то при начислении земельного налога налоговая база уменьшается на 600 квадратных метров. Кроме того, многие регионы предоставляют ветеранам боевых действий освобождение от уплаты транспортного налога, а также налоговый вычет в размере 500 рублей на другие доходы, помимо ежемесячных выплат.

Жилищные льготы


Если ветеран получил удостоверение до 1 января 2005 года и нуждается в улучшении жилищных условий, он имеет право на получение единовременной выплаты от государства для покупки или строительства жилья. Сумма выплаты зависит от региона, где зарегистрирован гражданин.

Ветераны, которые получили статус после указанной даты, также могут рассчитывать на поддержку в приобретении или строительстве жилья, но на общих основаниях.

Образовательные льготы


В соответствии с частью 71 статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, некоторые ветераны боевых действий имеют следующие права:

  1. Бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета на основе государственного финансирования в рамках установленной квоты.
  2. Возможность обучаться на подготовительных отделениях федеральных вузов за счет бюджета.
  3. Преимущество при поступлении в вузы на программы бакалавриата и специалитета при прочих равных условиях.

Трудовые льготы


Ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, а также они имеют право взять 35 дней отпуска без сохранения зарпалты.

Кроме того, у ветеранов есть возможность получить дополнительное профессиональное образование за счет работодателя.

Фото: istockphoto / Ivan Kyryk

Кто имеет статус ветерана боевых действий


Ветеранами боевых действий признаются следующие категории граждан:

  1. Военнослужащие, военнообязанные, сотрудники ОВД, госбезопасности, Минобороны СССР и РФ, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы, участвовавшие в боевых действиях.
  2. Военнослужащие ФСБ, участвовавшие в отражении вторжения и предотвращении провокаций на границе РФ.
  3. Военнослужащие, сотрудники МВД и госбезопасности, участвовавшие в разминировании с 10.05.1945 по 31.12.1951.
  4. Участники боевых действий в отрядах самообороны Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
  5. Добровольцы, поступившие в формирования по решению органов госвласти.
  6. Военнослужащие автомобильных батальонов и летчики, выполнявшие боевые задания в Афганистане.
  7. Военнослужащие,принимавшие участие в операцией на территории Сирийской Арабской Республики с 20 сентября 2015 года.
  8. Прокуроры и следователи, служившие в Чечне (1994-1996) и на Северном Кавказе с 1999 года.
  9. Добровольцы и военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции (СВО).

Разница между ветераном и участником боевых действий


В российском законодательстве предусмотрены два статуса для лиц, принимавших участие в боевых действиях: «участник боевых действий» и «ветеран боевых действий».

Статус участника боевых действий присваивается военнослужащим, сотрудникам МВД, МЧС и других государственных органов, а также гражданским лицам, которые работают по контракту с Министерством обороны, если они выполняли свои обязанности в зонах боевых действий.

Каждый ветеран боевых действий — участник, но не каждый участник — ветеран.

Денежные выплаты ветеранам боевых действий


Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам боевых действий назначает и перечисляет территориальное отделение Пенсионного фонда России (ПФР). Заявление на получение выплаты можно подать лично в отделение ПФР по месту жительства или пребывания, через МФЦ, а также на портале Госуслуг.

Размер ежемесячной выплаты для ветеранов боевых действий составляет 4184 рубля.

Ветераны также могут выбрать набор социальных услуг. Если эти услуги не требуются, от них можно отказаться, что приведет к увеличению суммы ежемесячной выплаты.

При подключении полного пакета социальных услуг, размер ЕДВ будет уменьшен на стоимость социальных услуг, что снизит выплату с 4184 рублей до 2606 рублей.

Как получить льготу ветерану


тобы получить удостоверение, нужно предоставить пакет документов: копию паспорта;копию военного билета; документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Это могут быть летные книжки, выписки из приказов, справки. копию орденской книжки, если она есть; фотографию. Заявление рассматривают, как правило, в течение 30 дней. Если в статусе откажут, военнослужащему обязаны вернуть документы и предоставить выписки из заседания комиссии. Сделай полный глубокий рерайтинг и перефразируй

Процедура получения статуса ветерана боевых действий осуществляется через специальные комиссии или военкоматы.

В случае, если обращение в комиссию затруднительно, можно подать заявление в местный военкомат по месту прописки или там, где военнослужащий был ранее приписан, если он находится в запасе.

Для участников специальной военной операции заявление на получение удостоверения необходимо подать до отправки в зону боевых действий.

Для получения статуса ветерана нужно представить следующий пакет документов:

  • копию паспорта;
  • копию военного билета;
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, летные книжки, выписки из приказов, справки);
  • копию орденской книжки (если имеется);
  • фотографию.

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В Подольске проведут учения по тушению техногенных пожаров
13 ноября 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Faustino Carmona Guerrero

Масштабные учения по тушению техногенных пожаров проведут в четверг, 14 ноября, на складе филиала компании «Архбум» в городском округе Подольск, участие в учениях примут свыше 150 человек, будет задействовано около 50 единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«По легенде учений, пожар возник на складе готовой продукции, над очагом пожара сформировался факел пламени и поток дыма, зона задымления помещения усиливается, а пути к эвакуации блокируются», — говорится в сообщении.
В ходе учений должен быть выработан единый подход к управлению силами и средствами тушения пожаров, планируется также отработать практические навыки взаимодействия всех служб, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.

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#учения
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