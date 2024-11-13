Подмосковная кондитерская фабрика приняла участие на ярмарке «Сделано в России» в Китае

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С 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ). Более 100 компаний из 40 регионов страны представляют свою продукцию под национальным брендом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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