В Московском зоопарке установили главную экоёлку страны с необычными игрушками

Фото: пресс-центр премии «Экология – дело каждого»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную ёлку страны. Об этом сообщили в пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Украшения для ёлки создали участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка». Она была организована Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Восьмиметровую ель украсили работами авторов из всех регионов, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тыс экологичных новогодних игрушек из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова торжественно перерезали красную ленту на церемонии открытия.
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Восьмиметровую ель украсили работами авторов из всех регионов, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тыс экологичных новогодних игрушек из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
«Сегодня мы с нашими друзьями и партнёрами чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности ёлку. Мы тронуты потрясающими новогодними игрушками! От каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде», – сказала Радионова.На церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднее дерево. Это экологичная панда, яркие фонарики из пластиковых бутылок, красные сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, ажурные веера из одноразовых вилок и кусочков кружева и многое другое.
«Мне очень приятно, что экоёлка будет радовать посетителей Московского зоопарка! Спасибо ребятам, которые изготовили удивительные игрушки на тему защиты редких животных. Вместе с Росприроднадзором мы спасли не одного краснокнижного зверя и очень надеемся, что эти истории послужат для подрастающего поколения важным примером ответственного отношения к дикой природе», – отметила Акулова.Для гостей провели экскурсию, во время которой они навестили животных, спасённых совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов зоопарка.
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Лора Луганская