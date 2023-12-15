В Московском зоопарке установили главную экоёлку страны с необычными игрушками

В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура снесли аварийное недостроенное здание психоневрологического дома-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Сооружение долго находилось в заброшенном состоянии. Несущие железобетонные конструкции были сильно повреждены, а каркас потерял устойчивость. Объект был признан аварийным и подлежал сносу. Участок освободили от постройки и строительного мусора. Порядок его использования пока не определён», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дом-интернат площадью более 18 тыс кв м начали строить ещё в конце 1980-х годов, однако работы завершены не были.По данным ведомства, всего в городском округе Шатура выявили 60 объектов незавершённого строительства. Снесли, достроили и привели в порядок половину от общего количества.Читайте также: