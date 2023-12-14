Подмосковье признано лидером по числу производителей органической продукции

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковье по состоянию на 2023 год является регионом-лидером по количеству производителей экологически чистой продукции. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Сегодня в регионе 14 предприятий имеют сертификат «органик». Это отражено в органическом атласе России. Ежегодно Роскачество выдаёт органический сертификат производителям со всей страны. Чтобы его получить, нужно пройти процедуру проверки на соответствие определённым требованиям. Наличие такого сертификата позволяет маркировать продукцию как органическую и размещать на ней отличительный знак органики», – пояснил Мурашов.Как рассказали в Минсельхозпроде региона, крупнейшими предприятиями по производству органической продукции в Московской области стали ООО «Шульгино» из Волоколамска, ООО «ПКФ «Блюз» из Дубны и компания «МАЙ» из городского округа Фрязино.
«ПКФ «Блюз» производит в зёрнах и молотый натуральный жареный кофе. Помимо классических видов кофе, на производстве выпускают органический. В зёрнах нет токсичных остатков химических удобрений, вредных веществ и вкусовых добавок.
«МАЙ» – крупный производитель чая и кофе с 30-летним стажем. Компания выпускает около 30 тыс тонн экологически чистой продукции в год.
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