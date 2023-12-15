Губернаторскую программу «100 прудов и озёр» продолжат в будущем году

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Программа «100 прудов и озёр» продлена на 2024 год, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. 15 декабря на портале «Добродел» стартовало голосование по выбору водоёмов для санитарной очистки по программе губернатора, которое продлится до 15 января.
«В уходящем году по программе губернатора «100 прудов и озёр» мы очистили 40 водоёмов суммарной площадью почти 189 га. В наступающем году мы продолжим работу в этом направлении. В голосовании на «Доброделе» участвуют 58 водоёмов, расположенных в 21 городском округе», – пояснил министр.Чтобы проголосовать за очистку пруда, необходимо зайти на портал, перейти на карту, найти свой муниципалитет, а в нём выбрать определённый пруд. При желании можно оставить комментарий. Далее нужно нажать кнопку «проголосовать» и авторизироваться через портал госуслуг, чтобы голос был засчитан.
Как рассказали в министерстве, программа губернатора «100 прудов и озёр» стартовала в 2021 году. С того момента в Подмосковье расчистили 700 га водной глади.
Читайте также:
Эколог Пешков: «По состоянию Волги целый комплекс должен быть»
Депутат Бурматов: «Для Госдумы защита Волги – один из приоритетов»
Природа Канады оказалась под угрозой из-за золотых рыбок
Лора Луганская