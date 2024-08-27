Киркорова «гонят к бывшей», Чеботина «бахнула карешечку»: скандалы на «Новой волне» в Сочи

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
В Сириусе состоялся международный фестиваль «Новая волна», в рамках которого на сцене выступили такие звезды, как SHAMAN, Лолита, Филипп Киркоров, Николай Басков, Анжелика Варум, Люся Чеботина, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Юрий Антонов и другие. Не обошлось мероприятие без заявлений артистов и их эпатажных выходок, которые привлекли внимание общественности. О самых ярких событиях на сцене фестиваля расскажет редакция «Радио 1».
Филипп Киркоров спел в дуэте со своей музой
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Король российской эстрады и его подопечная певица Марго представили на фестивале «Новая волна» свой дуэт под названием «Молодая Мадонна». Это была первая презентация этой песни. После выступления новая муза Киркорова призналась, что сбылась ее мечта.
«Сегодня сбылась моя мечта выступить с песней на большой сцене. С любовью, ваша Марго», — обратилась она к публике.
Песня от Примадонны
Больше всего обсуждений вызвала даже не новая муза Киркорова, а его заявление о том, что композиция «Корона», которую зрители впервые услышали на «Новой волне», ему подарила Алла Пугачева.
«Эта композиция — новогодний презент от великой певицы, человека, который мне дорог», — отметил он.
Публика сразу же догадалась, что речь идет о его бывшей супруге и покинувшей Россию певице Алле Пугачевой. В Сети это событие принялись активно комментировать. Среди поклонников и антифанатов артиста разразился настоящий сканал. Одни встали на защиту кумира, а другие призвали Киркорова отправиться к экс-избраннице, прекратить поддерживать с ней отношения и принимать подарки.
«Надо гнать его к бывшей жене», «Филипп, прекратите принимать подарки от предательницы», «Что может из связывать после 20-ти лет развода?!» — недоумевают зрители.
Секрет стройности от SHAMAN
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Певец Шаман появился на сцене с исполнением знаменитой композиции Олега Газманова «Эскадрон». Артист энергично размахивал шашкой и выглядел особенно стройным. На вопрос журналистов о том, как он сохраняет свою фигуру, он заявил, что профессия исполнителя не позволяет расслабиться: необходимо выглядеть привлекательно. Кроме того, с лишним весом не очень комфортно выступать.
Люся Чеботина обрезала волосы
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Внимание общественности также привлекла эпатажная выходка певицы Люси Чеботиной. Она вышла на сцену с хитом «Пошлю его на» от Лолиты. Во время своего выступления певица эмоционально «бахнула карешечку» и прямо на сцене отрезала свои длинные волосы ножницами.
Смелый поступок артистки вызвал бурю эмоций у зрителей, которые щедро отозвались овацией.
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