Суд в Москве взыскал с Киркорова 8 миллионов задолженности по налогам

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Московский суд взыскал с Народного артиста России Филиппа Киркорова восемь миллионов задолженности по налогам, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации СМИ, задолженности по налогам у Киркорова вскрылись после проверок, вызванных его участием в скандальной «голой вечеринке». Помимо восьмимиллионного долга, Киркоров также заплатил суду госпошлины в 24 тысячи рублей.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка минувшего года состоялась в ночь на 21 января в столичном клубе MUTABOR. Мероприятие проходило со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
После того, как кадры с вечеринки оказались в открытом доступе, к артистам, засветившимся на фото, пришли с проверками. Помимо этого, у крупных исполнителей начали отменять концерты и корпоративы. Некоторые из них приняли решение временно уехать из России и переждать происходящее.
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Напомним, самая обсуждаемая вечеринка минувшего года состоялась в ночь на 21 января в столичном клубе MUTABOR. Мероприятие проходило со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
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Евгения Парфентьева