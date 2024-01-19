В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП

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Управление Роспотребнадзора по Москве не обнаружило загрязнения воздуха после аварии с грузовиком, перевозившим фтороводородную кислоту на севере столицы, сообщили на сайте ведомства.
Результаты исследований не показали превышения гигиенических нормативов. Ситуация с загрязнением воздуха в Москве продолжает находиться под постоянным контролем управления Роспотребнадзора по Москве.
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